Het zit erop. Zo komen de Vlamingen van Sara Leemans nog een laatste keer samen: “De avond wordt beklonken met hapjes, wijn en Gin Tonics”

Sara Leemans van het Instagramaccount ‘Dansaertvlamingen’ schrijft in NINA elke week satirische stukjes over álle Vlamingen. Ze steekt zowel de draak met de doorsnee-Vlaming als met de fermettebewoner en de inwijkelingen van hippe straten zoals de Brusselse Dansaertstraat. Om onszelf wat te relativeren. In deze ode aan de Dansaert-, fermette- en doorsnee Vlaming waagt Francis zich - tegen alle verwachtingen in - aan padel. “Nooit zal hij het toegeven, of misschien na twee pintjes ... maar hij vindt dit spel eigenlijk wel leuk.”

Toen Steve de mannen achter de petitie tegen de padelvelden uitnodigde op de club, met voor ogen een vreedzaam overleg, had hij allerminst verwacht dat het zou gaan om een vijftal mannen op leeftijd met een hoog opagehalte. Een genaamde ‘Ludo Vanhierneffen’ nam het woord en legde uit hoe hij het getokkel tot in z’n slaap hoorde, waarop Steve voorstelde de openingsuren aan te passen. Ludo stemde in. Een ietwat schuchtere Francis voegde toe: “Ma wat ik dus niet snap, hè, wat is daar allemaal zo plezant aan? Slaan tegen een balleke”.

Toch raakvlakken

Dat laatste had hij niet mogen vragen, want voor Francis het goed en wel besefte stond hij daar, samen met Ludo, raket in de hand, op een padelveld. Dit moet zijn grootste nachtmerrie zijn ... “Te denken dat ik gewoon in de zon aan mijn zwembad zou kunnen zitten. Met ne koffie. Op mijn gemak!” Maar daar gaan ze, Francis heeft niet meer gelopen sinds die ene keer dat hij dacht Ludo gezien te hebben op het dorpsplein en geen zin had in smalltalk! Nooit zal hij het toegeven, of misschien na twee pintjes ... maar hij vindt dit spel eigenlijk wel leuk.

Quote Steve blijkt problemen te hebben met zijn moestuin, waarop Francis hem de raad geeft om minder dan 80% van z’n achtertuin vol te zetten met loungemeu­be­len.

Na een doorgestoken winst voor Francis en Ludo keuvelen de mannen wat na bij een pint en vinden ze meer raakvlakken dan gedacht. Steve blijkt problemen te hebben met zijn moestuin, waarop Francis hem de raad geeft om minder dan 80% van z’n achtertuin vol te zetten met loungemeubelen.

Bijpraten over botanicals

Het aangename gesprek wordt verdergezet in de tuin van Francis en Liliane, waar Francis de jonge mannen met bevlogenheid vertelt over de hortensia’s die bloeien en hoe je het chloor-niveau van het zwembad kan monitoren. Tegen de avond krijgt Steve een berichtje van Kaat. De kids zijn nog bij haar ouders en ze zou thuis nog iets drinken met een collega, een of andere Jozefien, die graag hun huis wou zien. Steve nodigt het tweetal uit bij Francis en Liliane, dat is toch maar drie huizen verder.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

De avond wordt beklonken met hapjes, wijn en Gin Tonics, inclusief kruiden uit Francis’ perfect onderhouden moestuin. “Botanicals noemen wij dat!”, voegt Jozefien toe, waarop ze met Liliane receptjes uitwisselt voor de perfecte mocktails voor een warme avond als deze. Francis en Liliane genieten van de heerlijke spontaniteit van een volle tuin, en zijn maar wat blij dat ze hun wijsheid over tuinonderhoud, relaties, kinderen en de kunst van het relativeren kunnen delen met dit jonge geweld.

O dierbaar Vlaanderen, en zijn Vlamingen met kleine kantjes. Veel dingen die ons frustreren, maar ook die ons verbinden. O dierbaar Vlaanderen, met uw kiezeltjes of koffiebars, kubuswoningen, padelvelden en verharde opritten. Uiteindelijk zijn we hier redelijk verwend, of je nu een Steve, Jozefien of Francis bent.

O dierbaar Vlaanderen ... tot deze zomer op de braderij ergens op ’t platteland of op een terras met een fancy espresso martini in de hand!

NINA gaat in zomerstop. Dit is dus voorlopig de laatste column van Sara Leemans.

Lees ook :