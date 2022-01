“Gaat het goed aflopen? We hebben er veel vraagtekens bij.” Sofie (46) en Stef (48) beklimmen de 7e hoogste berg op aarde om erna te trouwen

Selfies nemen als een echte influencer of Antwerpse legendes ontrafelen? 5 leuke tips voor een goedgevuld week­end

De eindejaarsperiode nadert met rasse schreden. Voor sommige kinderen is de kerstvakantie zelfs al van start gegaan. Moet je nog in de kerstsfeer komen? Dan kan je de puntjes op de i zetten wat kerstdecoratie betreft. Wie liever op stap wil, kan een bezoek brengen aan het MAS of rondrijden om Instagramwaardige plekjes in eigen land te ontdekken. Doe je het liever wat rustiger aan? Dat kan al wegdromend bij het romantische Frankrijk met Emily in Paris. Bon week-end!

18 december