POLL. Ben je geboren voor 1995? Sorry, maar dan ben je hoogstwaarschijnlijk ‘cheugy’

Het is geen synoniem voor ‘basic’ en niet per se negatief, maar echt positief is het woord ook niet. Cheugy is de nieuwe term die op TikTok gebruikt wordt om een bepaalde - nogal tenenkrommende, maar herkenbare - stijl mee te beschrijven. Benieuwd of de term op jou van toepassing is? Wij maken je wegwijs in alles wat cheugy is.

Als er één ding is dat Gen Z graag doet, dan is het wel de spot drijven met oudere generaties op hun favoriete app, TikTok. Vooral millennials, mensen die geboren zijn tussen 1980 en 1995, lijken regelmatig een doelwit. Zo werden de skinny jeans en een zijscheiding in je haar, twee dingen die typerend zijn voor millennials, compleet door het slijk gehaald op het platform. En nu is er dus een nieuwe term in het leven geroepen om de typerende stijl van bepaalde millennials te beschrijven: cheugy.

Girlboss energy

Wij geven enkele voorbeelden ter illustratie. Matching kledij voor jou en je echtgenoot of bestie is bijvoorbeeld ontzettend cheugy. Uggs, Apple horloges en maltezerhonden? Ook cheugy. Dito voor koffietassen met quotes op. Cheugy kan in principe voor mensen van verschillende leeftijden, geslachten en afkomsten gebruikt worden, maar de stijl wordt toch het vaakst geassocieerd met die van blanke, vrouwelijke millennials.

(lees verder onder de tweet.)

De term is momenteel in opmars. De hashtag #cheugy is bijna 35 miljoen keer bekeken op TikTok, de Instagrampagina @cheuglife heeft meer dan 40.000 volgers en The New York Times wijdde zelfs een artikel aan het woord.

Willen, maar niet kunnen

Maar wat betekent het exact? Volgens Urban Dictionary is cheugy het tegenovergestelde van trendy. Iemand die nog dingen draagt of doet die cool waren in het middelbaar, maar die nu uit de mode zijn. Of het gaat om iemand die simpelweg te hard probeert. Cheugy kan gebruikt worden om verschillende dingen te beschrijven waaronder mensen, mode, gewoontes op sociale media, gebruik van jongerentaal enzovoort.

Onderstaande TikTokker legt nog eens helder uit op wie en wat de term allemaal juist van toepassing is.

(Lees verder onder de foto.)

Volgens de Instagrampagina @cheuglife zijn een heleboel dingen cheugy, dus zet je schrap. Matching kaptruien of badjassen bedrukt met een tekst? Cheugy! Rustieke decoratiebordjes met quotes à la ‘live, love, laugh’, vrouwen die hun haar stijlen, een wagen met wimperstickers (of eender welke soort sticker), Herbal Essence shampoo, Facebook-memes van minions, mokken of gsm-hoesjes met daarop de tekst ‘girl boss’, de Hoola bronzer van Benefit Cosmetics, Apple horloges, dolblij zijn als de liedjes ‘Despacito' en ‘I gotta feeling’ gedraaid worden op een bruiloft, Uggs, grafische T-shirts en hoofddeksels met tekst op, parfum van Juicy Couture, een aanzoek (of nog erger: een huwelijksreis) in Disneyland, ...

Stuk voor stuk zijn het dingen die zo deel zouden kunnen uitmaken van een Pinterest moodboard uit een ver vervlogen tijd. Kortom: dingen die absoluut niet meer hip zijn (en het waarschijnlijk zelfs nooit zijn geweest).

Ook Twitter heeft een woordje of twee te zeggen over de nieuwe verzamelnaam. “Ik ben er zojuist achter gekomen dat gestreepte kledij cheugy is en dat Juicy Couture terug cool is”, schrijft deze Twitteraar. “Ik bedoel ... Mensen zagen dus foto’s van die pakjes en zeiden: ‘ja, laten we dat terug in de mode brengen’. Zou iemand Gen Z willen adviseren, alsjeblieft?”

(Lees verder onder de tweet.)

“Ik heb zojuist nagedacht over de eerste keer dat ik een skinny jeans kocht”, schrijft iemand anders. “Vijftien jaar geleden voelde het zo raar om te dragen, maar ik heb geen enkele andere soort jeans meer gedragen sindsdien. Ben ik nu officieel cheugy?”

(Lees verder onder de tweet.)

Al stelt deze twitteraar ons best wel gerust. “Cheugy is een woord dat gebruikt wordt door onzekere Gen Z-ers en millennials om je meer kleren te doen kopen, om je dan erna een preek te kunnen geven over duurzaamheid en fast fashion.”

(Lees verder onder de tweet.)

En dan nu de hamvraag: beschouw jij jouw stijl als ‘cheugy’?

