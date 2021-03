Dit mondmasker doet de afvalberg niet groeien, maar verandert in bloemen nadat je het weggooit

Of we het nu leuk vinden of niet: mondmaskers zijn een deel van ons leven en waarschijnlijk blijven ze dat nog een tijdje. Naast het feit dat ze niet altijd even aangenaam zijn om te dragen, zagen we de laatste maanden ook veel vervuiling door het wegwerpvoorwerp. Heel wat milieuorganisaties trokken al aan de alarmbel: het toegenomen gebruik van mondmaskers maakt de problematiek rond het gebruik van plastiek erger dan ze al was. Vooral dan door de microplastics in de maskers, die de biodiversiteit in de natuur in gevaar dreigen te brengen. Toch kunnen we voorlopig nog even niet zonder.