‘Bivvying’ is de nieuwe kampeertrend en je hebt er niet eens een tent voor nodig

Door de eindeloze lockdowns hebben veel mensen het kamperen herontdekt. Een nieuwe trend biedt zich dan ook aan: kamperen zonder de tent. ‘Bivvying’ heet het fenomeen, een no-nonsense manier om nog dichter bij de natuur te komen en nog meer ‘back to basics’ te gaan. In Britse krant The Guardian delen fanatieke ‘bivvyers’ hun essentiële tips.

Het kan een heel gedoe zijn, kamperen. Tent opzetten, matje uitrollen, eten meezeulen, tent afbreken. Geen wonder dat sommige liefhebbers zich nu aan een simpelere vorm van bivakkeren wagen. Voor ‘bivvying’ laat je de tent thuis, want meer dan een slaapzak heb je niet nodig. Maar ‘bivvying’ is nog veel meer dan dat.

Absoluut escapisme

“Bivvying is een heerlijke manier om dichter bij de natuur te komen. Het laatste wat je ziet voor je ’s avonds je ogen sluit, zijn de sterren, en het eerste wat je ziet is de zonsopgang. Zonder een tent ertussenin. Het is ook de meest subtiele manier om te wildkamperen”, schrijft Sian Anna Lewis van populaire reisblog ‘The Girl Outdoors’.

Ga je ‘bivvyen’, dan is het je niet te doen om een goede nachtrust. Je doet het voor het avontuur. Om heel even één te worden met de natuur. Om ’s nachts ongehinderd naar de sterren te kunnen kijken. Om een kort moment van absoluut escapisme te ervaren, in openlucht.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Bivvyers’ blijven meestal ook heel dicht bij huis. Zo kunnen ze thuis avondeten en ontbijt nuttigen, en hoeven ze voor hun overnachting buiten alleen het hoogstnodige mee te nemen: voldoende warme kleren (want ‘bivvyers’ maken liefst geen vuur in de natuur) en een voldoende warme slaapzak. Ook wel essentieel: een waterdichte bivakzak of ‘bivybag’. Die dient als isolerende hoes voor je slaapzak, om te vermijden dat die te koud en nat wordt. Decathlon verkoopt er eentje van Forclaz voor 50 euro. A.S. Adventure heeft er eentje voor 69,95 euro.

Sterren als gezelschap

Qua locaties die geschikt zijn om te bivvyen, raden kenners een bos aan of een andere relatief beschutte plek. Naast een rotswand of een grote boom, bijvoorbeeld. Een mooie plek die zich niet te ver van een wandelpad bevindt, is ideaal. Check ook of je op de locatie nog telefoonontvangst hebt, voor noodgevallen.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wanneer ik in een tent slaap, voel ik me een bezoeker in het landschap. Maar wanneer ik ‘bivvy’, maak ik deel uit van het landschap”, zegt Phoebe Smith in The Guardian, auteur van ‘Extreme Sleeps: Adventures of a Wild Camper’. “Dieren komen dichterbij, omdat ze me als een van hen beschouwen. En de sterren houden me gezelschap telkens ik mijn ogen open. Bang van het donker ben ik niet. Ik voel me er net beschermd door. Niemand weet dat ik er ben.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: