Binnenkort kan je tafelen in een serre op het dakterras van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel

Wie eerder dit jaar naar het Kasteel van Ooidonk in Deinze afzakte om te dineren in een serre, zal ook fan zijn van het volgende unieke concept van Porta Mundi. Het Gentse reis- en eventbureau komt deze keer op de proppen met een pop-uprestaurant in hartje Brussel. Vanaf oktober kan je er genieten van een lunch of diner op het dak van de Koninklijke Bibliotheek. En jawel, opnieuw in serres.

Exclusieve locatie

Michiel Vanderheyden, de man achter het originele concept, bedacht het idee tijdens de lockdown. “We wilden tonen dat je wel degelijk op een coronaveilige manier kan genieten van een unieke culinaire ervaring. Het dakterras van de iconische Koninklijke Bibliotheek is een van de meest exclusieve locaties in de stad. Elke steen ademt, net als het Kasteel van Ooidonk, prestige en geschiedenis. Ook het uitzicht is in veel opzichten episch.”

Dat het concept een succesformule is, is maar al te duidelijk, want de eerste tafels in de serres waren in een mum van tijd helemaal volgeboekt.

Zin om van deze buitengewone ervaring te proeven (en van het heerlijke eten)? Reserveren kan van twee tot twaalf personen via de website. Een lunchmenu kost 65 euro per persoon en voor een dinner with a view betaal je 90 euro per persoon. Wees er als de bliksem bij, want de plekjes zijn enorm gegeerd.

