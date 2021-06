Binnenkijken bij het groene paradijsje van Elke en Fré in het Pajottenland: “Hier staan we op de rem, en dat doet zo’n deugd”

Elke en Fré werken bijna 24 op 7 in Luxemburg. Wanneer ze in het land zijn, verblijven ze in wat ze terecht hun paradijsje in het groene Pajottenland noemen. “Soms wordt het haastige leven ons te veel en daarom is het goed om terug te keren naar Asse. Zonder tv en met een hottub als toppunt van slow living worden we verplicht om het rustiger aan te doen.”

Wie zijn ze? • Elke Vanwijnsberghe (32) en Frederick Bauwens (32). Zij is zelfstandige headhunter in Luxemburg, hij werkt er in de financiële technologie.

• Ze wonen sinds 2014 in hun huis in Asse, al gebruiken ze het nu als tweede verblijf. Het is gebouwd in 1875.

• Nadat ze de woning gekocht hadden, braken ze de keuken en badkamer af, want die vonden ze te modern en niet passen in de landelijke setting.

“Omdat we het zat waren om elke dag uren in de file te verliezen, wilden we graag dichter bij Brussel wonen. Maar als West-Vlamingen vonden we de hoofdstad zelf iets te groot en te druk”, vertelt Fré. “Toevallig leerde ik ­tijdens een opdracht voor het werk het Pajottenland kennen. Zo ontdekte ik op een dag dit hoevetje dat te koop stond. Ik belde Elke op om te zeggen dat ik ons droomhuis had gevonden, maar dat het iets voor over tien jaar was, want de prijs lag veel te hoog. Maar ik trok mijn stoute schoenen aan en deed toch een bod. Daarna hoorde ik een maand niets, tot de eigenaar plots liet weten dat hij ­akkoord ging.”

“Voor de keuken droomde ik al lang van een Lacanche-fornuis. Toen ik op internet een tweedehands exemplaar in perfecte staat spotte, twijfelde ik geen seconde. Ook al moest ik ervoor naar Southampton in Engeland. Met een vriend nam ik de boot en we reden ­erheen. We combineerden het met een bezoekje aan een hamburgerzaak in Londen, dat stond al lang op ons verlanglijstje”, lacht Fré.

Ook aan de hottub in de tuin hangt een anekdote vast. “De meeste zien er niet echt mooi uit en daarom bedachten we het plan om er eentje te bouwen in een gigantisch Bourgondisch wijnvat. We kochten het allergrootste dat er beschikbaar was. Als het eenmaal geleverd was, bleek het zo zwaar dat we het zelfs met z’n tienen amper konden verplaatsen. Met veel zwoegen en zweten lukte het ons toch. Daarna trakteerden we alle helpers op een etentje en het werd een fantastische avond.”

Quote De overcon­sump­tie­maat­schap­pij die zonder nadenken dingen weggooit en vervangt, is niet aan ons besteed, en daarom kiezen we voor recycleren en upcyclen.

Elke en Fré weten over zo goed als alles wel iets te vertellen: over het bad dat ze voor een prikje van een dame kochten die het nooit had gebruikt, over het lampje dat ze uit een wasmachine haalden en een plaatsje gaven in hun ‘kapelletje’, waar ze hun wijn bewaren … “De overconsumptiemaatschappij die zonder nadenken dingen weggooit en vervangt, is niet aan ons besteed, en daarom kiezen we voor recycleren en upcyclen.”

“Er kruipt natuurlijk veel tijd in de zoektocht naar de juiste spullen en in het verwerken ervan, maar dat schenkt ons voldoening. Zoveel zelfs dat we in Luxemburg al met een nieuw project bezig zijn. Maar soms wordt het haastige leven dat we er leiden ons te veel en daarom is het goed om terug te keren naar Asse. Zonder tv en met een hottub als toppunt van slow living worden we verplicht om het rustiger aan te doen. Kunnen ontsnappen aan de drukte bezorgt ons een ongelooflijke rust, en die geeft ons opnieuw energie.”

In de put

De zithoek ligt een paar treden lager dan de rest van de leefruimte en dat maakt het extra knus. “Haardvuur aan, flesje wijn ontkurken en genieten maar! Om het relaxen in de verf te zetten, plaatsten we er een antiek dagbed in de stijl van Versailles. Boven het dagbed dragen enkele knoerten van eiken balken het plafond. Na honderdvijftig jaar zien ze er prachtig verweerd uit. De kalkverf waar Elke de muren mee schilderde en het afgebladderde salontafeltje hebben dezelfde ruwe look.

Slow living in de tuin

“Het huisje ligt een eind van de openbare weg en je bereikt het via een hobbelig paadje. Er staan zoveel bomen en struiken dat we in de zomer altijd een koel plekje kunnen opzoeken. We houden ervan om ­verschillende hoekjes in te richten, maar zijn nog lang niet klaar. Zo willen we in onze buitenkeuken naast onze Green Egg een pizzaoven. De hottub moet nog verhuizen naar een apart terrasje. Alles wat we doen, staat in het teken van slow living.”

Handige harry

Dat Fré een handige harry is, zie je het best in de badkamer. Planken uit een Kaukasische berghut verwerkte hij in de lambrisering, met koperen buizen knutselde hij waterleidingen in elkaar, zinken bloempotten gaf hij een nieuw leven als lavabo. Het hoge bad van Albion Bath Company is een klassiek model waarin je veeleer rechtzit, maar wel volledig ondergedompeld. “Met een paar kaarsjes door het dakraam naar de sterren kijken: heerlijk.”

Op logement

Omdat het koppel niet elk weekend in Asse kan doorbrengen, verhuren ze hun huis. “We ontvangen de gasten zelf, want we houden van het contact. We maken ook alles zelf schoon. Om de tuin te onderhouden zoals we willen, hebben we helaas niet genoeg tijd. Ook al vinden we het wilde kantje passen in deze omgeving, toch mag een tuinman zich altijd melden.” Het huis met plaats voor vijf personen telt twee slaapkamers. De ene heeft een appelblauwzeegroen kleurtje en een opvallende zelfgemaakte luchter, de andere steekt in het oudroze en heeft twee oude metalen bedden die behandeld zijn met vernis. “Het vrouwtje bij wie we ze kochten, had medelijden omdat het zoveel moeite zou kosten om ze er als nieuw te laten uitzien. Maar dat wilden we natuurlijk niet.”

Zelf een weekendje doorbrengen in het landelijke paradijs van Elke en Fré? Neem dan een kijkje op lapetiteforet.be

