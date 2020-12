Binnen weinig plaats voor een feestelijke drink? Onze tuinexperte toont hoe je je serre omtovert tot een gezellige buitenplek

Biersomme­lier ontdekt 5 verborgen parels in kleinere brouwerij­en: “Bierlegen­de noemde ons een van de juwelen van België”

21 november Het aantal brouwerijen in ons land is in twintig jaar tijd gestegen van 113 tot meer dan 350. En hoewel we nog lang niet het cijfer van 1910 benaderen — 3.244! —, keren we stilaan terug naar de tijd dat bijna elk dorp een brouwerij had. Onze biersommelier Sofie Vanrafelghem klopte aan bij vijf kleine brouwers in vijf verschillende provincies en vertelt waarom je net hun lokale bieren moet proeven.