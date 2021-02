Bezoek een fotofestival en 6 andere tips om het meeste te halen uit het eerste lenteweekend van het jaar

Hoe meer planten in je huis, hoe minder angst en stress je ervaart: hier shop je de leukste planten online

19 januari Doordat we veel tijd binnen doorbrengen, is onze thuisruimte belangrijker dan ooit. Planten aan je interieur toevoegen is hip. Ze zijn niet alleen een lust voor het oog, maar kunnen ook onze mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Al meermaals werd aangetoond dat de aanwezigheid van planten angst en stress kan verminderen. Of je nu wil gaan voor een urban jungle of subtiel wat kleur wil toevoegen, wij onderzoeken welke planten je in huis moet halen tegen stress (en waar je ze gemakkelijk online kan kopen).