Betaalbare kunst shoppen of relaxen in een donut: 5 tips voor een weekend vol plezier

Wat een heerlijk weekend is (en wordt) het weer. Er staat immers heel wat leuks gepland in ons land. Bezoek de expo van de Antwerpse designer Koen Van Guijze of struin gezellig rond op de Affordable Art Fair in Brussel. Liever relaxen? Dat kan in een designdonut, met een opruimboek of met het tweede en langverwachte seizoen van ‘Bridgerton’.

1. Belgisch toplicht

Volledig scherm © Koen Van Guijze

Geen grotere sfeermaker in huis dan licht. En daar zijn onze Belgische designers heel sterk in. Van het West-Vlaamse Moróro, dat internationaal potten breekt, tot de Antwerpse Koen Van Guijze, die voor Serax ontwerpt en nu een expo heeft.

Met de lente in het land vraagt je buitenruimte om extra aandacht. Maak kennis met Raúl. Geen hete Spanjaard, maar de nieuwe outdoorlamp van Moróro. Met zijn strakke geplooide lijn in gepoedercoat aluminium is het een echte eyecatcher, waar je gerust ook binnen mee kan uitpakken. Goedkoop is ie niet, maar het is wel topdesign van eigen bodem.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Outdoorlamp, 1.375 euro, mororo.be. © rv

Ook de creaties van Koen Van Guijze mogen meer dan gezien worden. Hij heeft met Sofisticato een lijn bij Serax en deed ook al de verlichting voor driesterrenrestaurant Zilte. Nog tot en met 27 maart (dit weekend dus) stelt hij zijn ontwerpen van de jongste vier jaar tentoon in het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary in Antwerpen.

Expo Koen Van Guijze, Marnixzaal Lange Gasthuisstraat, Antwerpen

Meer informatie op koenvanguijze.com

2. Verstandig verzamelen

Volledig scherm © rv

Aan een oververhitte kunstmarkt en peperdure schilderijen doet Affordable Art Fair in Brussel niet mee. Voor het dertiende jaar moet je daar zijn voor betaalbare kunst. Zoals dit werk van luxeresortstad Palm Springs.

Nog tot 27 maart, meer informatie op affordableartfair.com.

3. Zit eens op een donut

Volledig scherm © rv

De Nederlandse topdesigner Sabine Marcelis vond het gat in de markt. Haar Boa-poef in de vorm van Homer Simpsons favoriete snack is er nu ook in havermoutkleur.

4. Opgeruimd staat netjes

Volledig scherm © rv

Zakt de moed jou ook in de schoenen bij het idee van een lenteschoonmaak? Volgens het boek De magie van opruimen van professional ­organizer Karen De Meyer is dat nergens voor nodig. Het zorgt net voor rust, zeker met haar tips en aanpak.

De magie van opruimen, 23,99 euro, Horizon.

Meer informatie op sooki.be.

5. Bridgerton is back

Volledig scherm © Liam Daniel/Netflix

In volle coronacrisis vond de hele wereld troost en afleiding in de historische reeks over de lotgevallen van de Londense high society in het Regency-tijdperk. Ook in het tweede seizoen staan de roddelende Queen Charlotte (foto) en co garant voor romantiek en drama. Benieuwd of het zo’n hit blijft.

Nu op Netflix.