“Besteed wat tijd aan zelfreflectie”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Reken op toffe gesprekken en ontmoetingen deze week, Ram. Je hebt communicatieplaneet Mercurius in je teken en aan je zijde en dat maakt het een verrassende week op sociaal vlak. Ideaal om als single te daten of juist zakelijke gesprekken aan te gaan. Je weet je gedachten goed onder woorden te brengen en je komt krachtig over.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt vrij relaxt en dat past wel bij je, Stier. Je weet je er in ieder geval prima aan over te geven en dat is fijn. Je laadt weer lekker op. Verder kun je een idee krijgen dat je niet los kunt laten. Misschien is dat ook helemaal niet de bedoeling! Kijk of je er iets mee kunt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week lekker in je vel, Tweelingen. Met je eigen planeet Mercurius aan je zijde, beleef je veel plezier aan kletsen, vrienden opzoeken, bellen of appen. Dat is allemaal helemaal jouw ding. Het is soms wel goed om wat dieper op zaken in te gaan, zeker wanneer het problemen van anderen betreft. Neem dat iets serieuzer.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Tussen jou en je lief kan het deze week af en toe botsen, Kreeft. Niet dat jullie ruzie hebben; alleen ontstaan wel regelmatig discussies en meningsverschillen. Je kunt het eens met elkaar zijn, dat jullie het oneens zijn, dat maakt het misschien een stuk luchtiger allemaal. Je hoeft je in ieder geval niet altijd te schikken.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een toffe week te wachten met je partner of je vriendinnen, Leeuw. Zeker wanneer je samen ergens naartoe gaat, zoals een weekend weg of een zonnig terras. Aan humor zal het niet ontbreken en aan gezelligheid ook niet. Echt iets om naar uit te kijken en van te genieten. Maak er tijd voor vrij.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De planeten laten je deze week lekker met rust, Maagd. Eindelijk kun je even op adem komen en je tijd indelen zoals jij dat graag wilt. Wil je het in de ochtend rustiger aandoen, doe dat dan. Wil je eindelijk dat boek lezen, ga er dan lekker voor zitten. Pak je momenten en besteed vooral meer tijd aan jezelf.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt op school of op je werk in de nodige discussies belanden, Weegschaal. Jij ziet iets totaal anders als je collega, leidinggevende of medestudent, en dat levert spanningen op. Probeer een gesprek aan te knopen waarbij je rustig jouw mening deelt en ook luistert naar de ander, dan zal er vast een middenweg gevonden kunnen worden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Net als de Maagd mag jij rekenen op een relaxte week, waarin de planeten je lekker met rust zullen laten. Een uitgelezen moment om klusjes te doen die zijn blijven liggen of na te denken over de komende tijd. Ben je voor je gevoel nog steeds op de goede weg of zijn er aanpassingen nodig? Besteed tijd aan zelfreflectie.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit is een uitstekende week om af te spreken met vrienden, collega’s of familie, Boogschutter. De sfeer is goed en er valt heel veel te vertellen. Staat er niets op het programma, organiseer zelf dan iets. Iedereen lijkt er nu echt behoefte aan te hebben. Studeer je, dan pik je de lesstof supersnel op met planeet Mercurius aan je zijde.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week teleurgesteld raken in iemand. Dat kan een collega zijn, een vriend(in) of een familielid. Hij of zij is, of reageert totaal anders dan je had verwacht en dat is niet fijn. Blijf er niet mee rondlopen, spreek de betreffende persoon erop aan. Het lost het probleem misschien niet op, maar jij hebt dan wel je hart gelucht.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week kan een beetje hectisch en rommelig worden, Waterman. Dat zijn niet per sé vervelende ontwikkelingen, eerder onverwachte en dat maakt het soms turbulent. Het is belangrijk dat je je grenzen aangeeft en niet overal ja op zegt, daarmee creëer je alvast iets meer rust. Doe alleen de dingen die je echt tof vindt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je voelt deze week vaker de behoefte om eropuit te trekken. Op stap te gaan, een terrasje mee te pikken of zelfs een weekendje weg te gaan. Geef eraan toe, je hebt de juiste planeten aan je zijde om ervan te genieten, het zou zonde zijn dit aan je voorbij te laten gaan. Ga daarnaast ook lekker sporten en bewegen.