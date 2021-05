Bent Van Looy tipt zijn favoriete topadresjes voor Parijs in nieuwe reisgids. “Ik wilde ze lange tijd met niemand delen”

Intiem, verhelderend, intrigerend. Adjectieven te kort om de reisgids te omschrijven die Bent Van Looy tijdens en tussen de lockdowns maakte van zijn Parijs. “De laatste keer dat ik er was, moest ik om 18 uur binnen zijn, door de avondklok. Dan ging ik nog stiekem ’s avonds van mijn hotel naar de Chinees om de hoek om eten.” Het is een boek vol verborgen parels en petites histoires. Of wist jij dat tikken tegen een appel je vertelt of je een goed exemplaar vast hebt? Hoe hoger de klank, hoe sappiger. Zeg dat Bent het je verteld heeft.

Wie is Bent Van Looy? • Musiceert, zingt, drumt, schildert (studeerde schilderkunst aan Sint-Lucas in Gent), acteert, ontwerpt. • Parijs was tien jaar lang zijn thuis, woont nu in Antwerpen met zijn vrouw Martena Duss (39) en hun dochters Harper (6) en Tosca Theodora (1,5). • Zijn nieuwe single Adieu aux armes met de Franse Marie Modiano is net uit. • In mei kan je werk van Bent Van Looy zien in Emergent (Veurne), op een groepstentoonstelling van vijf Brusselse galerijen. • Mijn Parijs, een eigenzinnige reisgids van Bent Van Looy telt 320 pagina’s, is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en verschijnt op 12 mei, 24,99 euro.

“Als ik iets op Instagram post, is dat een inkijk in een Parijs dat de meeste mensen niet kennen”, begint Van Looy. “En ook een Parijs dat ik eerlijk gezegd heel lang angstvallig voor mezelf heb bewaard. Toen ik daar woonde, beschermde ik dat heel erg. Het was een soort toevluchtsoord. Als ik daar aankwam met de trein, was ik ineens toch een andere Bent. Niemand wist wie ik was, ik kon onderduiken in de stad en dat was een enorme rijkdom. Mijn tips wilde ik aanvankelijk dan ook absoluut niet delen.”

Volledig scherm © Rob Walbers

“Momenteel zit iedereen in zijn eigen wereld, nu we nergens naartoe kunnen. Zelf zit ik bijvoorbeeld vaak in mijn atelier en ik had ineens heel veel zin om in mijn hoofd op reis te gaan in míj́n Parijs. En plots had ik wel enorm de behoefte om dat te delen, zelfs al was het maar op papier. Iedereen heeft verbeelding nodig, dromen ook. Tussen de lockdowns in ben ik heel vaak naar Parijs gegaan, om dingen te verifiëren. De stad verandert natuurlijk iedere dag, dus ik ging ook nieuwe dingen researchen. Dat was een heel andere manier van kijken. Superinteressant ook, met het oog om het dan met mijn publiek te gaan delen. De laatste keer dat ik er was, moest ik om 18 uur binnen zijn, door de avondklok. Dan ging ik nog stiekem ’s avonds van mijn hotel naar de Chinees om de hoek om eten. Het had zelfs iets romantisch en het dwong me ook om anders na te denken over de stad. Het is ook goed dat het boek net nu uitkomt, we kunnen bijna terug naar Parijs, we moeten nog even geduld hebben, maar dit is al voorpret.”

RIVE GAUCHE

Verstilde schoonheid en exotiek

Deyrolle: “Een van de meest legendarische plaatsen van Parijs. Er zijn twee grote taxidermieshops in de stad en in beide worden enkel dieren verkocht die zijn opgezet nadat ze in gevangenschap zijn gestorven. De ene giraf staat er naast de andere otter. Je loopt er binnen en ineens ben je in een Wes Anderson-film. Naar verluidt is het ook de favoriete plek op aarde van de regisseur. Woody Allen filmde hier een scène voor Midnight in Paris. Het is mensen hun job om iedere dag een dode zebra zo mooi mogelijk op te zetten. En de liefde waarmee ze dat tentoonstellen, voel je. De stilte die er heerst ook, is geweldig.”

46 Rue du Bac, 7e arr., deyrolle.com

Volledig scherm © Thomas Block Photography

Daarom zijn de kerken zo hoog

Eglise Saint-Sulpice: “Aan deze tweede grootste kerk van de lichtstad ligt een heel bijzonder pleintje. Je hebt er een prachtige fontein, het Café du Temps. Maar in de kerk voel je door de kunst van Eugène Delacroix wat religie is. Als je voor die schilderijen staat, besef je waarom mensen geloven. Waarom kerken er zijn, waarom dat zo’n heilige, stille plaatsen zijn. Dat is de kracht van kunst. Dan stel ik me ook voor hoe hij daar nachten met kaarslicht heeft staan schilderen. Delacroix was een enorm gepassioneerde schilder, het is een soort gekkenwerk. Het hoeft niet altijd de Notre Dame te zijn.”

2 Rue Palatine, 6e arr.

Volledig scherm © Rob Walbers

Alsof je in de jaren zestig bent

Café Fleurus: “Zowat het laatste overgebleven niet toeristische café aan de rand van Jardin de Luxembourg. Het zijn plekken om te koesteren. Parijs – en dat kennen we hier in België ook – wordt overspoeld door steeds meer Russische en Chinese toeristen. Je merkt dat er hele buurten vol staan met toeristenvallen en veel te dure charcuterie, met accordeonmuziek. Dit is een prachtige plaats die de geest van de jaren zestig oproept, met de nouvelle vague-films. De Rive Gauche was toen het centrum van de wereld.”

2 Rue de Fleurus, 6e arr.

BASTILLE-BELLEVILLE

Geen mooier park ter wereld

Parc des Buttes-Chaumont: “Het mooiste park van de wereld voor mij. De ultieme romantiek, en enorm gevarieerd. Als je daar rondloopt, komt er iedere seconde een vergezicht vanachter de hoek waar je volledig van ondersteboven bent. Vroeger was het park een krijtsteengroeve om alle Parijse huizen mee te bepleisteren, daarna werd het een kerkhof voor gesneuvelde legerpaarden. Toen Parijs door baron Haussmann opnieuw gebouwd werd, hebben ze die groeve omgebouwd tot een romantisch park met een neprots, een groot meer, een Griekse tempel. Volledig volgens het Engelse landschapsontwerp, werd er zelfs een treinspoor aangelegd om de goeie aarde naar daar te brengen. Op wandelafstand van de Gare du Nord.”

1 Rue Botzaris, 19e arr.

Volledig scherm © Rob Walbers

Fantastisch lunchen

Yard: “Een supergoeie lunchplek dicht bij Père Lachaise. Was het vroeger nouvelle cuisine en chic, dan kwam opeens die beweging van gasten die met een blauwe overall de ingrediënten lieten spreken, op een heel frisse manier. Wat er ligt, maken ze op een eenvoudige, geraffineerde manier tot een fantastische, goed betaalbare lunch. Hun wijnkelder ligt er vlak naast.”

6 Rue de Mont-Louis, 11e arr., yard-restaurant.com

CANAL SAINT-MARTIN

De lekkerste junkfood

Hero: “Ik woonde zelf in deze buurt. Canal Saint Martin is een van de gezelligste plaatsen van Parijs maar ik zag hem veranderen van gewone buurt waar mensen woonden en thuiskwamen tot een Brooklynachtige hipstersfeer. Nu is het een soort karikatuur van die situatie. Bij Hero kan je Koreaanse fried chicken eten. Het is werkelijk een van de lekkerste junkfoodsnacks die ik ooit gegeten heb. De Amerikaanse oprichter heeft ook Le Mary Celeste in de Marais en de cocktailbar Candelaria. Het eten is van heel hoog niveau, en Hero ligt dan ook nog eens op één van de mooiste plaatsen, in de schaduw van de reusachtige triomfboog van Saint-Denis.”

289 Rue Saint-Denis, 2e arr., heroparis.com

Volledig scherm © Rob Walbers

Toptweedehands voor m/v/x

Thanx God I’m a V.I.P.: “De beste tweedehandskleding, en dan heb ik het niet over rommelmarkttweedehands maar designertweedehands. Prachtige jurken van Pierre Cardin uit begin jaren zeventig, vroege Ralph Lauren tweedjassen voor mannen. Ook in het nachtleven heeft die winkel zijn sporen verdiend; wie ging dansen in disco’s, kwam daar zijn kleren halen.”

12 Rue de Lancry, 10e arr., thanxgod.com

Countryhouse chic

Hotel Les Deux Gares: “Precies tussen Gare du Nord en Gare de l’Est in heropende onlangs Hotel Les Deux Gares. Was het vroeger een luizig eensterrenstationshotel, nu is het opgekalefaterd door interieurdesigner en -tekenaar Luke Edward Hall. Hij dompelt alles onder in een soort countryhouse chic, van de toiletten tot de zolderkamer.”

2 Rue des Deux Gares 10e arr., hoteldeuxgares.com

Volledig scherm © Hotel Les Deux Gares

MARAIS

Very French

Le Mont Saint Michel: “Ik leerde Alexandre Milan en zijn vrouw Marie kennen bij Das Pop. Ze kwamen veel naar optredens en intussen zijn het vrienden. Vanuit een kasteel in Bretagne runnen ze het modemerk Le Mont Saint Michel. Ze zijn geïnspireerd door die Franse melancholische films en droevige popmuziek zoals die van Vanessa Paradis, met prachtige jurkjes voor vrouwen en heel coole truien voor mannen.”

96 Rue Vieille du Temple 3e arr., lemontsaintmichel.fr

Volledig scherm © Rob Walbers

‘Mijn Parijs: een eigenzinnige reisgids van Bent Van Looy’ van Borgerhoff & Lamberigts, hier te koop.

Volledig scherm © RV

Lees ook :