‘Ben je single, dan kan er zomaar een onverwachte ontmoeting in het verschiet liggen’: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Aan energie en enthousiasme ontbreekt het je deze week niet, Ram. Met lucky planet Jupiter aan je zijde, heb je de wind in de rug. Heb je een goed idee of plan, dan is dit een prima week om daarmee aan de slag te gaan. Je bent realistisch en daadkrachtig tegelijk en daar kom je heel ver mee.

Stier 22-4 t/m 21-5

Nog steeds is er veel gaande in je leven, Stier. Dat kan met je job, studie of privésituatie te maken hebben en dat laat je niet onberoerd. Het is belangrijk dat je niet over je grenzen blijft gaan. Genoeg is genoeg. Schakel hulp in wanneer het teveel wordt of neem een dag vrij, dat kan gerust een keer.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je ziet het allemaal weer wat positiever in, Tweelingen. Vorige week leek alles tegen te zitten en had je met de nodige uitdagingen te maken. Nu is het einde in zicht en kun je optimistisch vooruitkijken. Leg de lat echter niet te hoog, kom rustig op gang en maak tijd voor hobby’s of mensen die je graag ziet.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt vlotjes en zonder al te veel problemen, Kreeft. Dat is alvast beter dan vorige week! Je hebt fijne gesprekken en ontmoetingen en je houdt tijd over voor jezelf of je lief en dat maakt de week op meerdere fronten zeer prettig. Ben je single, dan kan er zomaar een onverwachte ontmoeting in het verschiet liggen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is echt zaak dat je deze week zowel je budget als je energielevel in de gaten houdt, Leeuw. Je hebt de neiging om te overdrijven en over je grenzen heen en te gaan en dat blijft niet goed gaan. Voorkom vervelende issues of energieverlies en grijp op tijd in. Luister naar de signalen van je lichaam.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Tussen jou en je lief loopt het niet zo lekker. Er hangt een gespannen sfeertje tussen jullie en er is niet direct een aanwijsbare reden voor. Je kunt het negeren en over laten waaien, alleen dat maakt het er niet beter op. Even rustig gaan zitten samen en het erover hebben is veel beter. Dat klaart de lucht.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt op meerdere fronten een prettige week, Weegschaal. Je staat onder invloed van planeet Jupiter en dat maakt je optimistisch, energiek en happy. Daarbij heb je soms ook geluk. Je vindt een parkeerplaatsje op een superdrukke plek of je krijgt onverwacht korting op een aankoop. Hoe dan ook, het wordt deze week lekker genieten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vier je deze week je verjaardag, dan wordt je feestje supertof, alleen laat het je uitgeput achter! De voorbereidingen kosten je best veel energie en ook na je verjaardag blijft er nog genoeg liggen om te doen. Maak er gewoon het beste van en laat gerust dingen liggen die later gedaan of opgeruimd kunnen worden. Dat is oké.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je voelt deze week je lief, vriend(in) of collega niet zo goed aan, Boogschutter. Op zich is dat geen probleem, alleen kun je onbedoeld iets kwetsends zeggen of juist over het hoofd zien. Jouw tempo ligt hoger en ook dat kan een issue voor anderen zijn. Let hier iets meer op, dan voorkom je alvast het een en ander.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vooral voor je relatie en vriendschappen wordt dit een toffe week, Steenbok. Zeker wanneer je met mensen af hebt gesproken of wanneer er iets te vieren valt. Het wordt supergezellig. Ook op school of op je werk heb je het prima naar je zin. Je haalt er voldoening uit, zonder dat de druk te hoog wordt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De planeten zijn je deze week gunstig gezind, Waterman! Wat je ook gaat doen of op de planning hebt staan, het pakt zeer waarschijnlijk supergoed uit. Maak je dus vooral geen zorgen en laat de week relaxt over je heenkomen. Heb vertrouwen dat alles op z’n pootjes terecht komt en daarbij nog tof wordt ook.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je zit deze week lekker in je Vissenvel en dat straal je uit. Dat maakt je een fijne partner, collega of vriend(in). Heb je een gesprek of presentatie op het programma staan, dan hoef je je daar geen zorgen over te maken. Je komt krachtig en zelfverzekerd over en je straalt empathie uit. Een perfecte combi.