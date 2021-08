Ben & Jerry’s trakteert op ijsjes: vandaag kan je gratis een pot Cookie Dough bestellen via Deliveroo

Vandaag voorspellen ze 24°C. We moeten het eerst zien voor we het geloven, natuurlijk, en garanties zijn er niet. Maar Ben & Jerry’s voorziet alvast een gepaste snack voor als het zonnetje erdoor komt. Uit onderzoek van Deliveroo blijkt namelijk dat Belgen op een warme dag wel een ijsje lusten. En het liefst een pistache, chocolade of vanille-ijsje dat we bij voorkeur ‘s avonds verorberen of tijdens het weekend. Daarom worden we getrakteerd op een gratis pot Cookie Dough. Warm weer of niet!