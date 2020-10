Belgische influencers en videomakers krijgen eigen Oscars: wie nomineer jij voor een ‘Jamie’?

Gek dat het nog zo lang geduurd heeft, maar ook hier in Vlaanderen krijgen we voor het eerst ‘online video awards’. Op 22 januari 2021 organiseren Filmfestival Oostende en creatief bureau Hurae (van vlogger Hannes Coudenys) samen de Jamies. Influencers, Youtubers, TikTokkers, vloggers, Instagrammers en noem maar op: al wie online video maakt, kan je nomineren voor een award.

In het buitenland zijn awards voor online videomakers al langer een ding. Al sinds 2009 heeft de Verenigde Staten de Streamy Awards en de jaarlijkse grote awardshow in Los Angeles is ondertussen even glamoureus als de Oscars. Er zijn sinds datzelfde jaar ook The Shorty Awards in New York, die zich meer toespitsen op sociale media en influencers. En dichter bij huis heeft Nederland de Veed Awards, die sinds 2015 jaarlijks in Amsterdam worden uitgereikt, vooral aan Youtubers.

Vlaamse videomakers van elk pluimage

Online video is ondertussen ook hier in Vlaanderen groot en Vlaamse makers verzamelen met hun creaties duizenden volgers op Youtube, Instagram en TikTok. Dus: tijd voor een Vlaamse awardshow, De Jamies. In negen categorieën zullen creators met een award beloond worden: vlog, fictie, lifestyle, dans en muziek, comedy, docu, TikTok, Instagram, en gamestreaming.

Het is een idee van Filmfestival Oostende, dat als bezieler van de Vlaamse filmsector een brug wil slaan met de nieuwe generatie videomakers. Daarvoor nemen ze Hurae onder de arm, het creatief agentschap van vlogger Hannes Coudenys.

De Jamies, vernoemd naar de Oostendse kunstenaar James Ensor (en de Ensors zijn de awards van Filmfestival Oostende), willen Vlaamse videomakers en organisaties van elk pluimage in de bloemetjes zetten. Of ze nu gespecialiseerd zijn in vloggen, lifestyle, gamen of docu’s maken.

“Volgens Brits onderzoek droomt 75 procent van de 6- tot 17-jarigen van een carrière in online video”, zegt Hannes Coudenys. “Online video blijft dan ook elk jaar groeien, ook bij ons in Vlaanderen. Hier wordt knappe content gemaakt die miljoenen views scoort. Met de Jamies kunnen we de online makers eindelijk het voetstuk geven dat ze verdienen. En kunnen we Vlaanderen nieuw talent en sterke content laten ontdekken.”

Klinkende namen in de jury

Concreet kan al wie wil vanaf nu op dejamies.be een stem uitbrengen voor een favoriete online videomaker. Stemmen kan tot 31 december, daarna selecteert een vakjury uit alle nominaties tien namen, om tot slot uit die tien namen ook per categorie een winnaar aan te duiden. En die winnaars worden tijdens de awardshow op 22 januari bekendgemaakt. Daarnaast wordt ook een publieksprijs uitgereikt voor de ‘content creator van het jaar’, die kiest het publiek via de website tussen 1 en 20 januari uit de tien meest ingeschreven namen.

(Lees verder onder de video.)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De vakjury? Die bevat klinkende namen. Voor lifestyle beslist modeblogster Paulien Riemis. Voor comedy: Karen François, oprichtster van de hilarische webshop Koaren. Voor games: fervent gamer William Boeva en Eva Mundorff, game-experte van Stubru. Voor docu: De Morgen-journalist Sam Feys. Voor TikTok: Simon Smetryns, creatief brein achter jongerenwebsite Tagmag. En voor Instagram: fotografe Noortje Palmers en Jasper van de beruchte Taboob-account. Andere juryleden worden later nog bekendgemaakt.

Workshops

De awardshow wordt op 20 januari en 23 januari ook aangevuld met een namiddag offline en online workshops en talks: De Jamie Parcours. Het doel: iedereen met interesse, maar vooral de schoolgaande jeugd bijleren over online video. Onderwerpen als online storytelling, videoproductie, gameproductie, motion design en algemene creativiteit staan op het programma.

Ondertussen zijn al 500 nominaties binnen. Wil jij ook je favoriete Vlaamse online videomaker in de bloemetjes zetten? Breng je stem uit op dejamies.be.