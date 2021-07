Aandoenlijke melodieën van Schubert of catchy deuntjes van Rachmaninov. Musicologe leert je hoe je klassieke muziek kan leren appreciëren

Klassieke muziek wordt vaak naar voren geschoven als wondermiddel. Zo zouden Beethoven & co(llega-componisten) op de achtergrond je studieresultaten bevorderen en levert wagyu-koeien laten luisteren naar klassieke muziek malser vlees op. Toch klinkt er niet massaal klassieke muziek door de geluidsboxen in de Vlaamse huiskamers. Want het genre heeft ook een erg elitaire status. In luxeboetieks draaien ze klassieke muziek, bij reclames voor snelle wagens hoor je op de achtergrond een symfonisch orkest. Maar tijdens een picknick met vrienden bepalen Vivaldi, Schumann of Monteverdi zelden de sfeer. En op zaterdagavond naar de opera? Het is eerder een ‘once in a lifetime’-dingetje.