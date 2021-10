Aan de Universiteit van Liverpool kan je nu een ‘master in The Beatles’ worden

Ze testen er niet hoe goed je de lyrics van ‘Strawberry Fields Forever’ kent of hoe toonvast je ‘Let It Be’ kan meezingen. Nee, om een masterdiploma in The Beatles te halen aan de Universiteit van Liverpool, moet je wel wat meer kunnen. Elf studenten volgen er de opleiding die dit jaar voor het eerst georganiseerd wordt.

Ze hebben de eerste lessen achter de rug, de elf studenten die ’s werelds enigste masteropleiding in The Beatles volgen. Drie vrouwen en acht mannen zijn het, van 21 tot 67 jaar oud. Eentje draagt tijdens de eerste les een Yoko Ono-T-shirt, een ander heeft een tattoo van een gele onderzeeër op z’n arm. Twee hebben er hun zoon ‘Jude’ genoemd, een derde heeft een zoon genaamd ‘George’. Duidelijke knipogen naar leden van een van de bekendste bands uit de geschiedenis van de popmuziek.

Dale (31) en Damion (51) zijn allebei professionele stadsgidsen. Zij hopen dat ze als ‘master in The Beatles’ meer klanten zullen aantrekken, verklaren ze in een interview met de New York Times. “Want de concurrentie onder Liverpoolse gidsen is pittig.” De jongste, Alexandra (21), behaalde al een rechtendiploma. “Maar ik heb toch nooit echt een advocaat willen zijn”, zegt ze. “Ik droomde altijd al van iets creatiever en kleurrijker.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Beatles-cafépraat

De eenjarige masteropleiding ‘The Beatles: Music Industry and Heritage’ in Liverpool was het idee van dr. Holly Tessler. De Amerikaanse professor in muziekstudies en giga-Beatlesfan opende de allereerste les van haar opleiding met ... een Beatles-nummer, natuurlijk. ‘Penny Lane’. Maar het wordt meteen serieus. Simpelweg de songtekst bespreken zit er niet in. “Dat is wat je op café doet”, zegt Tessler.

De studenten zullen onderzoeken hoe The Beatles onze (populaire) cultuur en muziekgeschiedenis tekenden en commerciële sectoren zoals de muziekbusiness en toerisme beïnvloed hebben -- en nu nog altijd beïnvloeden. Uiteindelijk zou het diploma een meerwaarde moeten zijn voor wie droomt van een carrière in de muziekindustrie, in musea, toerisme of de entertainmentsector.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zeker in een stad als Liverpool, de thuisstad van The Beatles, is dat niet zo heel gek. Een studie in 2014 toonde dat de link met The Beatles de stad meer dan 80 miljoen pond, of 94 miljoen euro, opleverde. Beatlesfans gaan op ‘bedevaart’ naar Liverpool, bezoeken er de plekken die in Beatles-liedjes voorkomen of de zalen waar de band gespeeld heeft en willen op de foto met alle Beatles-standbeelden. “De band heeft naast een muzikale impact altijd ook een economische en sociale impact gehad”, zegt Tessler.

‘Wat ben je met zo’n diploma?’

Dus bestuderen Alexandra, Dale en de andere studenten The Beatles dit jaar aan de hand van Grote Begrippen als ‘narratieve theorie’ en ‘transmedialiteit’. Al staat er ook veel op de planning dat hen, Beatlesfans, doet likkebaarden. Een schooluitstap naar St Peter’s Church in Liverpool, waar John Lennon Paul McCartney elkaar voor het eerst ontmoetten. En naar Strawberry Field, het kindertehuis waarover de band zingt. In de lessen komen ook alle sleutelmomenten uit het Beatles-tijdperk aan bod, van de eerste tv-shows die ze speelden voor The Ed Sullivan Show tot Lennons moord in 1980.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm The Beatles bij The Ed Sullivan Show. © Getty Images

Toch blijven de inwoners van Liverpool sceptisch. “Wat ben je in godsnaam met zo’n diploma?”, reageert een zekere Adele in de New York Times. “Zo krijgen we kanker de wereld niet uit, hoor.” Ach Adele. Let it be.

Lees ook: