9 prachtige en ecologische manieren om kerstcadeautjes in te pakken (met spullen die je al in huis hebt)

Tuinhuis vol rommel? Opruim­coach toont stap per stap hoe je er komaf mee maakt

15 november In onze tuinhuizen slingeren bijna vijf miljoen ongebruikte elektrische tuintoestellen rond. En dat is jammer, want de grondstoffen van die apparaten zijn perfect recycleerbaar. Daarom startte Recupel een campagne om ons aan te moedigen dat tuinhuis op te ruimen. Maar hoe begin je daar in godsnaam aan? Opruimcoach Veronique Peeters weet gelukkig raad. “Goed labelen is een must.” Zij legt stap voor stap uit hoe je die rommel in je tuinhuis een halt toeroept.