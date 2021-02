8 plekken in België waar je je toch een beetje op vakantie in het buitenland waant

Nog niet zo lang geleden vlogen we heen en weer alsof het niets was, vandaag lijkt het buitenland verder dan ooit. Het is een mythische plek geworden waar we collectief naar snakken. Maar gelukkig kun je er hier en daar een zweem van opvangen waardoor je, als je je ogen een beetje dichtknijpt, zowaar in den vreemde lijkt rond te dolen. Acht plekken die je wegwee verzachten.

1. ( ZWEDEN ) MEETJESLAND

De Zweden hebben Värmland, een gebied met meer dan 10.000 meren en ontelbare stroompjes, wij hebben het Meetjesland. Iets minder imposant, maar ook gezegend met meanderende kreken, mooie vergezichten én een pak makkelijker te bereiken. Dit grillige krekenlandschap werd gebeeldhouwd door het water en vaart zijn eigen stille koers. Want hier spot je geen grote trekpleisters of spectaculaire attracties, het Meetjesland gaat voor puur natuur. Te ontdekken al wandelend, op de fiets of met de sup. Dé manier om al die waterweelde te ervaren en dit bijzondere landschap in te duiken. Sup Meetjesland laat je voor het krieken van de dag wakker worden op je sup of serveert je magistrale zonsondergangen. Lekker fris in deze tijden. Zweden lijkt plots heel dichtbij.

www.toerismemeetjesland.be en www.supmeetjesland.be of @sup.meetjesland op Instagram.

2. ( BELLA ITALIA! ) PARK HOGE KEMPEN

Ooit een steenkoolmijn met duizenden mijnwerkers uit Italië, Griekenland, Spanje, Turkije, ondertussen de hoofdtoegangspoort én panoramapoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. Welkom in Connecterra. Geen correct Italiaans, maar geef toe, je waant je wel meteen in zuiderse oorden. Dit is dé startplek om het enige Nationale Park van België te verkennen. Wie dat grondig doet, is hier dagen zoet. Want er wachten maar liefst 5.700 hectare bos en heide en 200 km bewegwijzerde wandelpaden. Nu eens duiken er duinen op, dan weer kijk je uit over een paarse zee van struikheide, dopheide en rode dopheide. Het soort panorama waarvoor je met vakantie gaat.

nationaalparkhogekempen.be.



3. ( DE SAHARA ) DE PANNE

Het uitgestrekte natuurreservaat De Westhoek in De Panne is 350 hectare groot, telt 400 plantensoorten, schurkt tegen de grens aan en wordt doorkruist door tal van wandelpaden. Een lang uitgestrekt duinenfestijn dus. Op je zandwandeling kun je zowel konikpaarden als Schotse hooglanders ontmoeten. Die worden ingezet om de centrale loopduin, de Sahara, te herstellen, want nu is die kanjer halfbegroeid. Tot een paar jaar geleden kon die loopduin van 120 hectare de vergelijking met haar grotere broer nochtans perfect doorstaan. Een eindeloze, helder witte zandvlakte dus die je moeiteloos naar Afrika katapulteert. De herstelwerken zijn volop bezig, maar gelukkig zijn er nog kale plekken genoeg om je even in de woestijn te wanen. En dat op slenterafstand van de bewoonde wereld.

toerisme.depanne.be.

4. ( HET BUITENLAND ) BUITENLAND

Is de nood toch te groot? En moet je echt naar het buitenland? Zet dan koers naar Bornem en zijn deelgemeente Buitenland. Al was het maar om een selfie te nemen bij de wegwijzer. En nu je er toch bent, kun je meteen eens rondneuzen. Want Buitenland mag dan klein en fijn zijn, het telt heel wat zotte bouwwerken. Na de Wereldtentoonstelling van 1894 in Antwerpen werden heel wat expogebouwen – replica’s van 16de-eeuwse optrekjes – hier steen per steen heropgebouwd. Zelfs een gehucht aan de Schelde kan dus groots zijn.

5. ( TOSCANE ) HEUVELLAND

In het onderste hoekje van de Westhoek pronkt het Heuvelland. Goed voor acht kleine dorpen, een handvol bergen en een van ’s lands mooiste wijngebieden. Of zestig hectare glooiende wijngaarden die blinken in de zon en uitkijken over le Nord, Noord-Frankrijk dus. De iconische kabelbaan Cordoba laat je nostalgisch zweven over de wijngaarden van het bekroonde Entre-Deux-Monts. Deze zetellift werd in 1957 door Oostenrijkse alpenspecialisten opgetrokken, is 700 meter lang en verbindt de Vidaigneberg met de Baneberg. Gezapig, maar tegelijkertijd toch goed voor een kleine hartverzakking. Hoog en droog merk je dat de streek gespaard bleef van autostrades, industrie of hoogbouw, alleen maar rollende groene heuvels dus.

www.toerismeheuvelland.be.

6. ( DE PROVENCE ) THUIN EN TORGNY

Ze mogen dan wel tweehonderd kilometer van elkaar verwijderd zijn, Thuin en Torgny pakken uit met dezelfde vibes: de warme, zuiderse sferen van de Provence. Het middeleeuwse vestingstadje Thuin doet dat met groene flanken en hangende tuinen met Babylonische proporties. Of tweehonderd terrastuinen op plateaus, omzoomd door zandstenen muurtjes. Goed voor een eigen microklimaat en wijngaard. Een stuk verder wacht Torgny, een van de mooiste dorpjes van Wallonië en de meest zuidelijke plek van België. Voorzien van een zonnig microklimaat, drie glooiende wijngaarden en Provence-stijl alom. Oude stenen huizen dus, zachtgele tonen en rode pannen. Met als kers op de taart krekels, bergcicades en bidsprinkhanen. Kwestie van de verwarring compleet te maken.

www.thuin.be, www.torgny.be.

7. ( DE CANYONS ) FONDRY DES CHIENS

Diep verscholen in Namen ligt een canyon. Sinds mensenheugenis zelfs. Fondry des Chiens is eeuwenoud. Dit zinkgat is 100 meter lang en 20 meter diep en ontstond na miljoenen jaren regenerosie. Een gigantische kloof dus, toch naar Belgische normen, die je al wandelend bereikt. Je start aan de kerk van Nismes, volgt de rode rechthoek en een paar kilometer later stoot je elkaar aan: ‘Allez zeg, een canyon, hier. Wie had dat kunnen denken’. Bovendien wordt die spectaculaire ravijn omringd door kalkgrasland, een van de weinige plekken waar wilde orchideeën groeien. En die trekken zeldzame vlinders aan. De site werd dan ook als monument beschermd. En dat allemaal zonder jetlag of entreeticket. Vrij te beklauteren dus.

www.viroinval.be.

8. ( ZWITSERLAND ) KLEIN ZWITSERLAND

Weinig Zwitsers weten het, maar in een uithoek van het onooglijke Sint-Maria-Latem, ligt Klein Zwitserland te pronken. Zonder gletsjers, zonder diepsneeuw maar gezegend met de kronkelende Zwalm, fotogeniek groen en café Klein Zwitserland. Dé kers op de taart. Deze oude sluiswachterswoning werd vele jaren geleden opgetrokken naast een spaarvijver en heeft zijn naam aan de eerste sluiswachter te danken. Een man met een poëtische ziel. Hij keek om zich heen en zag Zwitserse bergen, een vijver en een meer. Niet dat van Genève, maar toch aardig in de buurt. Net Zwitserland dus, maar dan in het klein. Een bescheiden toeristische hotspot was geboren. Vandaag is het hier nog altijd fijn vertoeven. En je hoeft het Schweizerdeutsch niet machtig te zijn om een cocktail te bestellen, van zodra dat weer mag.

www.facebook.com/kleinzwitserlandzwalm.