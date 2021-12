8 duurzame alternatieven voor wie de traditionele kerstboom beu is

Als het goed is - en je braaf bent geweest - is de Sint vandaag bij je langs geweest. Dat betekent dat het nu officieel toegelaten is om af te tellen naar Kerstmis en je boom te zetten. Maar wat als je klein woont en geen plaats hebt, geen zin hebt in al die naalden in huis of gewoon op zoek bent naar een meer milieuvriendelijke optie? Wij tonen je enkele duurzame alternatieven voor de klassieke kerstboom.

Voor wie houdt van kleur

Ben je altijd goed op de hoogte van de laatste nieuwe interieurtrends, hou je van kleur en Instagramwaardig moois? Dan is dit alternatief voor een kerstboom, bedacht door de Londense bloemist Isabella Roberts, écht iets voor jou. Ga voor kleurrijke pampabladeren (momenteel ontzettend hip) en schik ze samen tot een mooie kerstboom.

Het geweldige eraan is dat de bladeren het hele jaar door goed blijven en dat je de boom dus in principe gewoon kan laten staan. Of je kan ze herschikken en ze telkens opnieuw op andere manieren onderdeel van je interieur laten uitmaken.

Minder fan van zoveel felle kleuren? Ga dan voor een sobere pampaboom.

Voor de plantenlovers

Of je nu een trotste plant mom bent of slechts één groene vriend in je woonkamer hebt staan: waarom laat je die dit jaar niet eens als pakjesaltaar dienst doen? Wat lichtjes of slingers erin, en je bent er helemaal klaar voor.

Voor boekenwurmen

Het concept is simpel: verzamel alle boeken in je huis, van klassiekers tot zelfhulpgidsen, en stapel ze tot een mooi, heterogeen geheel. Wat lampjes errond, ster erbovenop en klaar is kees! Makkelijk, mooi én milieuvriendelijk.

Voor pakjesfreaks

Als er twee dingen zijn waar elke kerst op kunnen rekenen, zijn het wel de kerstboom, en pakjes, natuurlijk. De klassieke kerstboom kan je à la limite nog skippen, maar pakjes? Moeilijk! Waarom dit jaar die twee niet combineren en een boom maken ván de pakjes? Online zijn er heel wat mooie versies van pakjesbomen terug te vinden.

Het enige nadeel? Je moet al je pakjes al gekocht hebben om je boom te kunnen opzetten.

Voor decoratiefanaten

Ben jij iemand die tal van mooie kerstballen en lampjes in huis heeft liggen? Dat is al meer dan voldoende om een mooie, zij het sobere kerstboom te maken. Met wat echte takken (die je gratis in je tuin of het bos gaat rapen) geef je je geïmproviseerde kerstboom een natuurlijke, rustieke touch. Of je interieur nu minimalistisch of over the top is, deze ‘boom’ past overal.

Voor bierliefhebbers

Deze boom ziet er niet alleen leuk uit, maar is ook nog eens drinkbaar. Perfect om mee in de kerstsfeer, of juist in hogere sferen mee te komen. Niet zo’n drinker? Je kan eigenlijk van eender wel voedingsmiddel of drankje een boom maken, aan jou de keus.

Voor handige Harry’s

Ben jij altijd aan het klussen en heb je dus steevast een ladder in je buurt staan? Die kan je perfect omvormen tot een prachtige kerstboom die heel wat sfeer aan je woonkamer toevoegt, leert Instagram ons. Versiering en lichtjes errond, en laat het aftellen naar Kerst beginnen.

Voor fans van eitjes

Scrambled, spiegel of omelet: ben jij gek op eieren, in welke vorm dan ook en heb je dus voortdurend kartonnen eierdozen liggen die je moet weggooien? Deze coole boom is op en top duurzaam, van het ecologisch afbreekbaar materiaal maak je snel en makkelijk een mooie boom. Ook als je net niet zó vaak eitjes eet kan je gewoon aankloppen bij vrienden, familie of buren om hen van hun overtollig afval te bevrijden. Zijn de dozen grijs, beige of wit, dan kan je creatief aan de slag gaan en ze groen verven.

