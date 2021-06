7 tips om dit weekend bij zowel regen als zonneschijn helemaal te ontstressen

Warm, regenachtig, bewolkt, zonnig: de weergoden zijn in de war de komende dagen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je dit weekend niks leuks kan doen. Wij serveren je een selectie tips om binnen- of buitenshuis, bij zon of bij regen, helemaal te ontstressen.

1. LOGEREN IN HET PARK VAN BEERVELDE

Met zijn 25 hectare Engels landschapspark, inclusief bruggetjes, een meer en een kasteel voel je je in het Park van Beervelde, in Lochristi, een beetje als Alice in Wonderland. Het domein, eigendom van een graaf en niet vrij toegankelijk, is bekend voor zijn tuindagen, maar deze gingen dit jaar niet door. Al zijn de alternatieven minstens even leuk. Zo kan je er logeren in een van de drie Tortiga Cabins (vanaf € 210 per nacht). Veel meer dan een bed staat er niet, maar wat voor één.

Je slaapt er als een (Doorn)roosje in een Auping, op hun 100% circulaire Evolve-matras. ’s Ochtends is er een broodontbijt voorzien en er is ook een Ofyr-barbecue. Supergezellig! Tot en met 27 juni is er nog meer leven in het park. Sterrenchef Syrco Bakker van Pure C betrekt er met Taste of Paradise een kookpaviljoen in het midden van het meer, en de gasten roeien er naartoe op vlotjes. Eens aangemeerd, blijf je in je bubbel op het vlot en wacht je een chic sterrenmenu (€ 175 p.p.), enkel met vis en veggie.

Meer info: cabinsinthepark.be, tasteofparadise.be.

2. AARDIGE MIDDENVINGER

Sylvia Van Driessche, NINA-journaliste en auteur, heeft een nieuwe roman uit. Een hele lieve fuck you gaat over #metoo en narcisme, geïnspireerd door waargebeurde feiten.

€ 22,99 (preorder) vanaf 16 juni, uitgegeven bij Horizon.

3. STRAFFE VROUWEN

Succesverhalen van vrouwelijke ondernemers doen ondernemen. Dat weten ook Angelique Foré (links) en Barbara De Beir van Generation WOW. Met een eigen podcast verspreiden ze het woord.

Via Spotify en Apple Podcast, generationwow.be.

4. LOUNGEN IN EEN BIERVAT

Volgende dinsdag 8 juni is het World Ocean Day. We houden onze wateren schoon door plastic zoveel mogelijk te recycleren. Zo is deze outdoorstoel gemaakt van oude Carlsberg-biervaten.

Ocean OC2 Chair, € 385, materdesign.com.

5. IN DE BAN VAN BAZART

Dit jaar nog treedt Mathieu Terryn in het huwelijksbootje, maar vieren doet de zanger van Bazart nu al met het nieuwe album Onderweg dat hij samen met zijn twee kompanen nog maar net op de wereld losliet. Ook nu zijn de bruisende popmelodieën niet ver weg.

Volledig scherm © Kemizz

6. DENK AAN PAPA

13 juni is Vaderdag. Vergeet geen cadeautje voor de lieve man en toost op zijn gezondheid.

Don Papa Rum € 42 (70 cl), te koop bij de betere drankenhandel, online bij o.a. Prik&Tik.

7. NAAR DE BISTRO

De restaurants mogen binnen open op 9 juni. Nu boeken, dus! Bistro – De Vijvers, pal in het Merodegebied, is top. Er is ook een mooi terras.

Meer info: bistrodevijvers.be.

