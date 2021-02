7 plekken in België waar je je toch een beetje op vakantie in het buitenland waant

MAC Cosmetics haalt inspiratie bij David Bowie en komt met eerste genderfluï­de make-up collectie ooit

13 januari Hoewel mannen die make-up dragen iets van alle tijden is - kijk maar naar iconen zoals Mick Jagger en David Bowie - werd make-up tot nog voor kort gelabeld als enkel voor vrouwen. Daar brengt MAC Cosmetics nu verandering in door hun allereerste genderfluïde make-uplijn ooit te lanceren. De collectie kwam tot stand in samenwerking met opkomende mode-ontwerper Harris Reed, die al samenwerkte met Harry Styles en Miley Cyrus. “We zeggen vaarwel aan label of regels over wat mannen, vrouwen en genderfluïde individuen wel of niet mogen doen”, aldus Reed.