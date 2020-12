7 expo’s om met het gezin mee te pikken tijdens de kerstvakantie

1. Real Bodies toont echte lichamen

Het zal nog even duren voor het Antwerpse Sportpaleis zich weer tot de nok vult, maar tot het zover is kan je er wel terecht voor de indrukwekkende expo ‘Real Bodies’. Deze expo heeft zijn naam niet gestolen, want hij toont twintig echte en perfect bewaarde menselijke lichamen. Samen met meer dan tweeduizend andere anatomische objecten vertellen ze een anatomisch, cultureel en emotioneel verhaal dat de manier waarop we naar het menselijk lichaam kijken, voorgoed moet veranderen. ‘Real Bodies’ trok wereldwijd al meer dan een miljoen bezoekers. Antwerpen is de vijftiende stad waar de expo neerstrijkt.

Real Bodies loopt nog tot 21 februari 2021 in het Sportpaleis.

2. Loop eens door Van Goghs ‘Sterrennacht’

Altijd al eens willen weten hoe het is om in Van Goghs ‘Sterrennacht’ te vertoeven? In deze expo maak je die droom waar. Dankzij de nieuwste virtuele projectietechnologie maak je via een uitgestippeld parcours van dichtbij kennis met het leven van Vincent Van Gogh. Na een extra bijdrage kan je ook genieten van een virtualreality-reis doorheen acht echte Van Goghs.

Van Gogh: The Immersive Experience loopt nog tot 21 februari 2021 in de Antwerpse Waagnatie.

3. Lichtensteins popart in BAM

Deze expo is zonder twijfel een mijlpaal, want voor het eerst is Roy Lichtensteins popart in ons land te bezichtigen. En niet zomaar één werkje. Aan de hand van een honderdtal werken krijg je een retrospectieve rondleiding rond Lichtensteins meest dierbare thema’s. Een tentoonstelling die onze hedendaagse maatschappij met haar massaconsumptie meermaals in vraag stelt.

Roy Lichtenstein: Visions Multiples loopt nog tot 18 april 2021 in Beaux-Arts Mons.

4. Op zoek naar het verborgen verhaal achter kleding

Voor wie zelfs na de feestdagen maar niet genoeg krijgt van dresscodes, presenteert het Hasseltse Modemuseum ‘DRESS.CODE’. Voor de expo dook het museum in haar eigen rijkgevulde archief. Daaruit selecteerde het modeobjecten om, aan de hand van vijf thema’s of codes, te ontleden en zo de persoonlijke, verborgen verhalen bloot te leggen. Zowel anonieme objecten als iconische stukken van bekende designers passeren de revue.

DRESS.CODE loopt nog tot 9 mei 2021 in het Hasseltse Modemuseum.

5. Bezoek de menselijke ZOO

Mag het allemaal een beetje experimenteler? Bij MIMA alleszins wel. De expo ‘ZOO’ schetst er een eigen visie op onze hedendaagse samenleving met installaties en schilderijen waarin dieren met menselijke trekjes een hoofdrol spelen. Elf artiesten zorgen voor elf verschillende invalshoeken met één gemeenschappelijke deler: de massaconsumptie van onze popcultuur. Benieuwd naar deze menselijke dierentuin? Dan moet je snel zijn, want de expo nadert zijn eind.

ZOO loopt nog tot 3 januari 2021 in MIMA in Molenbeek.

6. Rubens, Dalí en Spielberg in Lego

Bekende kunstwerken in zand of ijs, dat hebben we intussen al wel gezien. Maar wat dacht je van een vijf meter hoge Rubens, gemaakt uit Legosteentjes? Voor ‘Bricks in the City’ vult de Antwerpse Handelsbeurs zich met tachtig indrukwekkende Legocreaties geïnspireerd op werken van de meest iconische kunstenaars als Dalí of Steven Spielberg.

Bricks in the City loopt nog tot 28 februari 2021 in de Antwerpse Handelsbeurs.

7. Op reis door Fabeltjesland

Ben jij ook opgegroeid met Meneer de Uil en Juffrouw Ooievaar? Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de immer populaire Nederlandse kinderserie ‘De Fabeltjeskrant’, lanceert het Mechelse Speelgoedmuseum een nostalgische tentoonstelling met de originele poppen en tal van andere iconische collectiestukken.

Op reis door Fabeltjesland loopt nog tot 21 februari 2021 in het Mechelse Speelgoedmuseum.

