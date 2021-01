6 motiverende podcasts die je helpen om met een positieve mindset aan 2021 te beginnen

Ben jij iemand die voortdurend on the go is of die gewoon niet zo van lezen houdt? Ben je op zoek naar een leuk achtergrondgeluid voor schoonmaak- of sportsessies? Deze zes motiverende podcasts geven je de boost die je nodig hebt bij de start van het nieuwe jaar.

Podcasts zijn een geweldige uitvinding omdat je ze op eender welk moment en tijdens eender welke activiteit - waarbij je niet te hard moet nadenken - kan beluisteren. Wij kozen zes podcasts uit waarmee je je jezelf het hele jaar lang motiveert.

Elke dag vakantie

‘Elke dag vakantie’ is een concept van Eva Daeleman, schrijver van vier bestsellers en Stijn Heymans, bewustzijnscoach. Het veganistische, reislustige koppel eert het leven met deze podcast. Het hoofdidee? Het leven is méér dan werken, weekend vieren, rekeningen betalen en naar de supermarkt gaan. Elke dag is een feestje waard! De onderwerpen en stijl zijn eerlijk en hebben een flinke dosis humor. Een greep uit het aanbod: stoppen met alcohol, zelfkritiek dimmen of innerlijke rust vinden. Kortom: thema’s die voor iedereen interessant kunnen zijn, maar vooral voor mensen die het glas graag halfvol zien en het maximale uit elke dag willen halen.

Oprah’s Super Soul Sunday

Super Soul Sunday, gehost door Amerika’s machtigste vrouw, is een echte must voor zij die op zoek zijn naar inspiratie. Als we zeggen dat écht iedereen van wie we iets kunnen leren al bij Oprah langskwam voor een Super Soul Sunday, bedoelen we ook echt iedereen: Beyoncé, Maya Angelou, Bradley Cooper, Melinda Gates, Nelson Mandela, Rihanna, Brené Brown, Deepak Chopra, Tina Turner, ... In de gesprekken komen lichte en minder lichte onderwerpen aan bod en worden levenslessen en -ervaringen uitgewisseld. Verwacht je aan interviews die luchtig starten maar tegelijkertijd ontzettend diep kunnen gaan.

Hoewel er ook nog steeds nieuwe afleveringen worden toegevoegd, bestaat het format al twintig jaar, genoeg stof dus om je in te verdiepen. Deze podcast won zelfs een Emmy Award.

Op wandel

We hebben allemaal wel eens een duwtje in de rug of schouderklopje nodig. Tijdens de lockdown is meer dan ooit gebleken dat wandelen ons hoofd leeg maakt en een goed gevoel geeft, zelfs al vinden we er eerst even de motivatie niet voor. Met deze podcast wil Dorien Draps ons dan ook inspireren om door weer en wind, met jezelf of met anderen, op wandel te gaan. Dorien gaat in deze podcast op stap met interessante mensen, zoals een duurzame modeblogger, een spirituele directeur en een mediterende CEO. Samen praten ze over de grote en de kleine dingen des levens.

Happier with Gretchen Rubin

Deze podcast vloeide voort uit Rubin’s bestseller ‘The Happiness Project’. Wat het boek - en bijgevolg ook de podcast - anders maakt dan andere zelfhulpboeken, is dat Gretchen je hulpmiddelen geeft die ontzettend makkelijk integreerbaar zijn in je dagelijkse leven. Aan de hand van pijnlijk herkenbare - en grappige - anekdotes, reikt ze praktische tips aan. Voor je jaarlijkse afspraken met de tandarts of dermatoloog tot je kleerkast opruimen of samenkomen met schoonfamilie. De afleveringen van 30 à 40 minuten zijn een enorme hulp als je een opkikkertje nodig hebt en geven zin om je leven op een positieve manier te resetten. En vooral: om je dankbaarder te maken. Een feel good podcast waar je écht iets aan hebt.

De meeloper met Sam De Bruyn

Wil jij in 2021 een sportieve start nemen en je dit keer ook echt aan dat voornemen houden? Dan is deze podcast van Q-Music misschien iets voor jou. Fervente loper Sam De Bruyn, die er onder andere al de marathon van New York heeft opzitten, loopt elke week een toertje met een sportieve bekende Vlaming. Gasten die al aan de beurt kwamen zijn Bo Van Spilbeeck, Niels Destadsbader en Conner Rousseau. Tijdens het lopen bespreken ze sportieve gewoontes en tips, maar er komen evengoed persoonlijke verhalen aan bod. Misschien is deze podcast wel de schop onder je kont die je nodig hebt? Loop mee of luister gewoon vanuit je luie zetel, natuurlijk.

Radio Mama

Deze podcast van mama en logopediste Kristien Wollants behandelt uiteenlopende onderwerpen die leerrijk zijn voor iedereen die (kleine) kinderen om zich heen heeft. Of je nu een (kersverse) mama, papa, peter, meter, oma of opa bent, of werkt met kinderen, iedereen kan wijzer worden van Radio Mama. De afleveringen gaan onder andere over emotionele geletterdheid, babykwaaltjes, faalangst en perfectionisme bij kinderen. Aanraders: ‘papa’s huilen ook’ en ‘hoogsensitief ouderschap’.

