5 wereldsteden met onverwachtse specialiteiten: “We mogen het gerust een paradijs voor viervoeters noemen”

Parijs is de stad van de liefde, Rome die van pizza en pasta, New York die van gigantische billboards en gele taxi’s. Buenos Aires, Chiang Mai, Rishikesh, Lagos en Johannesburg zijn dan wel stukken minder bekend, ze hebben ook elk hun eigen verrassende specialiteit. Van veganistische pizza, prachtige streetart, de meeste honden per capita of Afrikaanse mode tot een bruisende LGBTQ+-gemeenschap. “Het is onmogelijk om je niet geïnspireerd te voelen als je hier woont.”

1. Lagos in Nigeria: walhalla voor jonge modeontwerpers

Met naar schatting 20 miljoen inwoners is Lagos de dichtstbevolkte stad in Afrika. Heel wat jonge mensen uit de omgeving trekken naar de hoofdstad om er te studeren, om daarna nooit meer terug te keren naar hun geboortestreek. Daardoor is de bevolking van Lagos bijzonder jong, met als rechtstreeks gevolg dat de stad barst van de creatievelingen. Vooral dan mensen die het willen maken in de mode.

“Omdat er voortdurend jonge mensen bijkomen, evolueert Lagos continu", vertelt Adaeze (27), hieronder afgebeeld. Zij is een Nigeriaanse influencer met 30.000 volgers die in de hoofdstad woont. “Nieuwe trends worden overgenomen aan de snelheid van het licht, het is soms moeilijk om te volgen. Op dezelfde manier is het onmogelijk om je niet geïnspireerd te voelen als je hier woont.”

Lagos Fashion Week groeit dan ook stilaan uit tot een vaste waarde in de internationale modescene. Tijdens het evenement komen ontwerpers uit heel Afrika samen, maar ook de rest van de wereld begint de stad en haar jonge talenten te ontdekken. Zo stelde Kanye West een Nigeriaanse ontwerpster aan als Design Director voor zijn merk Yeezy, en draagt Beyoncé voortdurend mode van designers uit het land, waaronder Ena Udemba van EnaGancio.

Een van de spilfiguren van de scene in Lagos is Jeremiah Ogbodo (31), beter bekend als Swanky Jerry. De stylist heeft meer dan een miljoen volgers op Instagram, en mocht zelfs de cover van het Amerikaanse blad GQ sieren. Momenteel is hij ook te zien in de Netflix-serie ‘Young, Rich Africans’.

“Lagos is een fantastische omgeving waar creativiteit hoogtij viert, en het heeft daarnaast ook een bruisend nachtleven”, besluit Adaeze. Namen van jonge ontwerpers uit Lagos om in de gaten te houden zijn onder andere Emmy Kasbit, Andrea Iyamah en Orange Culture.

2. Chiang Mai in Thailand: food heaven voor veganisten

We kennen Chiang Mai als de op een na grootste stad en het religieuze epicentrum van Thailand. Maar wist je dat niet alleen boeddhisten, maar ook veganisten er zéér goed aan hun trekken komen? Je vindt er plantaardige eettentjes bij de vleet, en da’s opvallend. Want hoewel de Zuidoost-Aziatische keuken gekenmerkt wordt door een voorliefde voor vegetarische opties, serveert men er toch ook veel vlees, en zijn de plantaardige gerechten op de menukaarten vaak schaars of bijzonder basic.

Maar niet in Chiang Mai. Volgens Happy Cow, een website die per land restaurants oplijst met vegan en veggie opties, heeft het land zo'n 40 restaurants die uitsluitend plantaardige voeding serveren. En dat is véél voor een stad met maar 120.000 inwoners. Ter vergelijking: Bangkok, een metropool met zo'n 10 miljoen inwoners, heeft er 95. En onze eigen hoofdstad, met zo’n 180.000 inwoners, telt er 25.

We mogen Chiang Mai dus gerust een droombestemming noemen voor liefhebbers van plantaardig eten. En je moet ook niet bang zijn dat de smoothie bowls op den duur je strot uitkomen, je vindt er zélfs een volledig veganistische pizzeria.

3. Rishikesh in India: een hotspot voor streetart

Rishikesh in India wordt ook wel de poort naar de Himalaya genoemd, omdat het aan de voet van het gebergte ligt. Het is de zogenaamde yoga-hoofdstad van de wereld waar The Beatles leerden mediteren. De Britse band bezocht er in 1969 yogi Maharishi Mahesh en leerde er alles over transcendentale meditatie. Ze schreven er ook heel wat nummers van hun plaat ‘The White Album’. Maar de Indische stad heeft zoveel meer te bieden, met name bijzonder veel mooie streetart.

Nadat Mahesh overleed, werd het grondgebied van zo’n vijf hectare namelijk een ruïne. Straatartiesten en Moeder Natuur deden er in de decennia nadien hun ding, en zo groeide de ashram uit tot een tempel voor Beatles-fans vol prachtige muurtekeningen.

Die muurtekeningen beperken zich niet tot de ashram, en omdat de illegale kunstwerken op den duur uit de hand begonnen te lopen, organiseert Rishikesh jaarlijks een Street Art Festival. De straatkunst in Rishikesh is er bijzonder origineel en mooi uitgewerkt, dat maakt het een absolute must voor liefhebbers van onconventionele creaties.

Volledig scherm Een muurtekening in de ashram van The Beatles. © Unsplash

4. Johannesburg in Zuid-Afrika: een bruisende LGBTQ+-gemeenschap

In 2006 werd Zuid-Afrika het eerste Afrikaanse land — en het vijfde wereldwijd — dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde. En sinds 2003 is het er voor trans personen mogelijk om hun geslacht legaal te veranderen. Dat maakt Zuid-Afrika bijzonder progressief. Hoewel Johannesburg niet eens een van de drie (!) verschillende hoofdsteden van het land is, heeft het wel de meeste inwoners, is de stad het economische handelscentrum en behoort het tot de lijst van veertig grootste metropolen ter wereld. En er schijnt zo goed als geen discriminatie of haat naar mensen van de LGBTQ+-gemeenschap toe te zijn.

“Johannesburg is de plaats waar de schoonheid van queer zijn hoogtij viert. Er is zo veel diversiteit”, vertelt Lehlogonolo Machaba aan de Amerikaanse ‘Vogue’. Zij schreef geschiedenis als de eerste trans vrouw die het tot de top 30 van Miss South Africa schopte. “Zuid-Afrika is een echte inspiratiebron voor de LGBTQ+-gemeenschap in Afrika.” Hoewel Berlijn als dé hoofdstad voor queer people gezien wordt, is ook Johannesburg goed op weg om een inclusieve hotspot te worden.

5. Buenos Aires in Argentinië: het paradijs voor viervoeters

Wie door Buenos Aires wandelt, mag zijn ogen de kost geven aan de kleurrijke gebouwen met originele muurschilderingen. Maar wat je daarnaast nog zal opvallen is dat honden de stad lijken te domineren. Een studie uit 2018 wees uit dat 80 procent van de Argentijnen minstens één huisdier heeft: nergens op aarde hebben inwoners zoveel huisdieren als in Argentinië, en het grootste deel daarvan zijn honden.

En dat voel je als je door de hoofdstad struint. Op zowat elke straat spot je viervoeters, en je kruist om de haverklap paseaperros of hondenwandelaars die soms met tot twintig honden rondlopen. Ook hondenparken, waar je trotse baasjes met hun viervoeters kunt zien ravotten, zijn alomtegenwoordig. De stad telt er meer dan zestig. Omdat de meeste honden in de Argentijnse hoofdstad goed opgevoed zijn, zijn ze ook bijna overal welkom, met en zonder halsband. Een bakje water voor je harige vriend is dus eerder de regel dan een uitzondering.

Als je opzoekt waar de meeste honden per vierkante meter zijn, is het Parijs dat op de eerste plaats staat, op de voet gevolgd door Buenos Aires. Maar de Argentijnse hoofdstad, ook wel het Parijs van Zuid-Amerika genoemd, heeft dan weer meer honden per capita. Met 500.000 honden in een stad van 2,9 miljoen inwoners mogen we het dus gerust een paradijsje voor viervoeters noemen.

