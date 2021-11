3 vrouwen over de hiphopindustrie: “Als ik een studio binnenkom, is de attitude vaak: oké, ze is mooi en ze kan wel zingen. Tof”

November is Hip Hop History Month , een maand die de rijke geschiedenis van hiphop eert. Maar hoe is het gesteld met gendergelijkheid in het wereldje? En wat met al die vrouwonvriendelijke teksten waar het genre om bekend staat? Artiesten Lyna Lahbiri (23), Chibi Ichigo (23) en April Maey (25) geven hun ongezouten mening over hoe het is om als vrouw je mannetje te staan in de muziekindustrie. “Eens een vrouw er staat, dan stáát ze er. Nog meer dan mannelijke rappers. Dus ja, het is een beetje harder werken als vrouw, maar het is het waard.”

De maand november staat in het teken van de geschiedenis van hiphop. Het genre ontstond in de jaren zeventig in New York in The Bronx, een armer deel van de stad, en verspreidde zich als een lopend vuurtje in omliggende wijken en steden en uiteindelijk zelfs landen en continenten. De dag van vandaag is het genre allang niet meer underground, en zien we tal van hiphopartiesten hoog bovenaan de hitlijsten prijken. Geen wonder dus dat er ook steeds meer sterke vrouwen te horen zijn, al blijven die voorlopig nog in de minderheid. Wat vinden ze daar zelf van?

Wie is Lyna? • Lyna Lahbiri (23) is geboren en getogen in Leuven, maar woont sinds kort in Brussel

• Zingt sinds ze vier jaar oud is, zit in de studio sinds haar vijftiende

• Deed mee aan The Voice toen ze zeventien jaar oud was

• In 2018 bracht ze haar eerste single uit, sindsdien is ze niet meer gestopt met muziek maken

• Momenteel is ze te zien in een sensibilisatiecampagne rond racisme in Brussel

Lyna wordt al haar hele leven beïnvloed door hiphop en is geobsedeerd met de jaren negentig en 2000, zegt ze. Niet toevallig het tijdperk waarin het genre steeds populairder werd. “Ik vond dat op muzikaal vlak de beste periode. Old school rap is eigenlijk het enige waar ik naar luister. Namen zoals Lil Kim, LL Cool J en Brandy zijn tot op de dag van vandaag een grote inspiratie voor mij.”

Vrouw als aanvulling

Vanaf een bepaald moment hoorde je steeds meer vrouwelijke stemmen in hiphop. “Denk maar aan R&B-zangeressen Brandy, Monica en Aaliyah. Maar dan meer als aanvulling. De man rapte, de vrouw mocht enkel de hook (een muzikale term voor een passage om een nummer aantrekkelijk te maken voor de luisteraar, red.) zingen. Dat was echt in toen, veel hits uit die periode zijn gebaseerd op dat principe. Ik vond dat vroeger echt de shit, maar nu vind ik het een beetje denigrerend. Die dames waren meer dan sterk genoeg om een hele verse (couplet, red.) te doen.”

‘Ze kan wel zingen’

De 23-jarige Lyna zit al acht jaar in het wereldje en heeft een gezicht dat leuk is om naar te kijken, het is dus niet zeldzaam dat mannen met haar flirten. “Wie sinds haar vijftiende in de studio heeft gezeten zoals ik, voelde zich ongetwijfeld wel eens oncomfortabel. Op sommige momenten zaten er tien mannen of jongens naar mij te kijken, dat was niet altijd makkelijk. Maar daardoor is mijn sterke karakter met de jaren alleen maar sterker geworden. Ik laat niet over mij heen lopen: bij mij weten ze ondertussen dat ze niets moeten proberen.”

Quote Waar het tegenwoor­dig om draait is niet eens of je een pretty face hebt, maar om hoe sexy je bent. Hoe comforta­bel je bent met het laten zien van huid. Lyna Lahbiri

“Als ik een studio binnenkom, is de attitude vaak: ‘oké, ze is mooi en ze kan wel zingen. Tof.’ Mannen vergeten dat al heel snel, maar ik ben echt een artiest, hè, los van mijn looks. En ik werk net zo hard als hen.” Toch valt niet te ontkennen dat looks er wel degelijk toe doen. “Waar het tegenwoordig om draait is niet eens of je een pretty face hebt, maar om hoe sexy je bent. Hoe comfortabel je bent met het laten zien van huid. Mijn mening is: als jij je goed in iets voelt, draag het dan. Maar laat je nooit door een man vertellen hoe sexy je moet zijn of hoeveel huid je zou moeten laten zien.”

Ook vindt Lyna dat het voor mannelijke rappers makkelijker is om er te geraken. “Hun sound is vaak iets toegankelijker. Zeker de specifieke rap die vandaag wordt gemaakt door mannen is makkelijk om op te springen, al kunnen we niet ontkennen dat ook veel vrouwen gigantische hits hebben de laatste jaren. En eens een vrouw er staat, dan stáát ze er. Nog meer dan mannelijke rappers. Dus ja, het is een beetje harder werken als vrouw, maar het is het waard.”

Seks in muziek

Het is duidelijk: vrouwen hebben een andere status dan mannen in de muziekwereld. Daarnaast zijn ze ook een terugkerend thema in de liedjesteksten van veel hiphopartiesten. “Ik hou van vrouwen", vervolgt Lyna, “het zijn de meest geweldige wezens op aarde in mijn ogen. Dus vanaf het moment dat een tekst denigrerend is naar een vrouw toe, heb ik daar een probleem mee.”

Toch vindt Lyna dat je je moet kunnen uitdrukken met muziek. “Wie iets voélt, moet dat kunnen zeggen. Er zijn verschillende liedjes die ik heel aantrekkelijk vind, het kan een turn-on zijn als een man over seks praat. Het kan je in de mood brengen. Maar er zijn nummers die erover gaan. Daarom luister ik niet echt naar de hiphop die vandaag gemaakt wordt. Vroeger zeiden ze ook crazy things in teksten, maar op een grappige en minder agressieve manier. Als men het over seks had, zei men eerder: ‘I wanna make you feel good’, en niet: ‘ik ga je ...’ (breekt haar zin af) Ik wou iets zeggen, maar ik ga het niet doen.” (lacht)

Wie is April? • April Dokpesi (25), artiestennaam April Maey, opgegroeid in Nigeria, verhuisde naar België in 2018

• Woont in Gent

• Begon eind 2019 met muziek maken, maar schreef voorheen al teksten voor artiesten bij het label waarvoor ze werkte in Nigeria

• Bracht haar debuut als singer-songwriter ‘Ticket To Anywhere' uit in maart 2020

Wanneer ik vraag welke vrouwen in de hiphop April inspireren, antwoordt ze vol passie. “Zoveel vrouwen in de hiphop hebben me geïnspireerd. Maar om er een paar te noemen: Lauryn Hill, Queen Latifah, Erykah Badu, Missy Elliott, ... Lauryn Hill is ongetwijfeld mijn favoriet. Zij was de eerste muzikante die ik hoorde zingen én rappen. Ze slaagde er in om die twee samen te doen werken. En het is een formule die je de dag van vandaag voortdurend bij populaire artiesten hoort, denk maar aan Drake en zoveel anderen."

“Ik ben ook fan van Lauryn omdat ze over de echte dingen des levens praat in haar teksten. Er is een diepe connectie tussen haar persoonlijk leven en haar muziek, het is als een extensie van wie ze is. Zo wil ik dat het ook bij mij is. Ik wil niet zomaar iets schrijven of zingen omdat het populair is, maar omdat ik het meen.”

Seksualiteit verkennen

April begon met muziek maken in 2019, maar staat al jaren in contact met heel wat muzikanten, producers en geluidsingenieurs, dankzij vrienden en haar job bij een muzieklabel. Ook zij merkt dat er steeds meer vrouwen in het wereldje zitten. “En ze domineren verschillende sectoren van de industrie. Niet alleen als zangeres of rapper, maar ook als manager of agent. Dat vind ik geweldig om te zien. Ik vind ook dat vrouwen elkaar tegenwoordig steeds meer toejuichen. Dat is toch mijn ervaring hier in België en thuis in Nigeria. De meeste vrouwelijke artiesten die ik tegenkom, willen mij en mijn muziek echt steunen.”

Quote Men moet respectvol­ler zijn naar vrouwen toe, vind ik. In muziek, maar ook in het echte leven. Want sommige mannen zijn misschien respectvol in hun teksten, maar niet in het echte leven. April Maey

En dat is maar goed ook, want vrouw zijn in de muziekindustrie is niet makkelijk, beaamt ook April. “Er wordt verwacht dat je harder werkt. Het is alsof je iets ‘extra’ nodig hebt om te slagen. Of dat nu gaat over het verkennen van je seksualiteit op de een of andere manier of iets anders. Als het maar aandacht trekt. Wie niet voldoet aan die voorwaarden, geraakt er niet, ook al zijn ze als artiest stukken beter dan wat je hoort op de radio. Dat vind ik jammer. Ik vind dat muzikanten zich moeten uitdrukken, iets van zichzelf moeten laten zien omdat ze dat zelf willen, niet omdat dat van hen verwacht wordt.”

Misogyne cultuur

“Ik heb altijd al een probleem gehad met hiphopartiesten die misogyn zijn in hun lyrics en muziekvideo’s. Dat moet echt veranderen. Ik weet dat het voortgroeide uit een cultuur, maar die cultuur was doordrenkt van misogynie. Dat hebben we al lang achter ons gelaten. Men moet respectvoller zijn naar vrouwen toe, vind ik. In muziek, maar ook in het echte leven. Want sommige mannen zijn misschien respectvol in hun teksten, maar niet in het echte leven.”

Quote Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, je bent in de eerste plaats een muzikant. April Maey

“Er is nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat vrouwen zich veilig voelen in de industrie. Als muzikanten zouden we allemaal gelijke rechten en mogelijkheden moeten hebben. De stereotypes en verwachtingen van vrouwen om bepaalde dingen te zijn of te doen die ze niet per se willen, zouden moeten verdwijnen”, besluit April. “Het maakt echt niet uit of je man of vrouw bent, je bent in de eerste plaats een muzikant.”

Wie is Chibi • Sabina Nurijeva (23), artiestennaam Chibi Ichigo, geboren in Rusland, opgegroeid in Limburg, wonend in Brussel

• Maakt al drie jaar muziek, met een focus op het schrijven van teksten

• Deed mee aan De Slimste Mens Ter Wereld in 2020

• Wederhelft van muziekproducer Umi Defoort, alias UM!, ook wel bekend als de DJ van rapper Zwangere Guy

“Ik begon mijn carrière met hiphop", begint Chibi. “Al maak ik op dit moment vooral elektronische muziek. Mijn rode draad ligt bij teksten schrijven.” En dat doet ze, in tegenstelling tot het merendeel van de Belgische artiesten, voornamelijk in het Nederlands, net zoals De Jeugd Van Tegenwoordig en Stikstof. Twee rapgroepen die haar enorm geïnspireerd hebben, en die uitsluitend uit mannen bestaan.

Of dat er toe doet? Volgens Chibi zijn er zeker wel verschillen tussen de twee geslachten in de muziekwereld. “Ik denk dat je aan de ene kant als vrouw makkelijker aandacht krijgt, maar aan de andere kant kan het ook zijn dat je minder serieus wordt genomen op muzikaal vlak. Of mensen gaan er van uit dat alles vóór jou gedaan wordt, terwijl dat totaal niet het geval is. Bij mij toch niet, maar ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik zorg dat ik bij elke stap in het proces aanwezig ben. Veel rappers gaan niet eens naar de mixingsessie. Die hebben zoiets van: doe maar uw ding. Maar zo ben ik niet.”

Dubbele standaarden

Daarnaast wordt je als vrouw veel meer beoordeeld op je uiterlijk, volgens Chibi. “Een man mag eruit zien hoe hij wil, al weegt hij bij wijze van spreken vijfhonderd kilo. Of dertig. Dat maakt helemaal niet uit. Bij vrouwen ligt dat anders. Als een vrouw wat voller is, is dat precies heel haar personage. Snap je wat ik bedoel? Mannen kunnen zo lelijk zijn als iets, maar als ze harde teksten hebben, vindt iedereen hen supergoed. Terwijl er bij een zware vrouw niet eens deftig naar geluisterd zou worden.”

“Er heersen echt wel dubbele standaarden. Dat is iets dat al zo lang is ingeburgerd. (zucht) Ik vind dat jammer, maar ik probeer er zelf niet te veel aandacht aan te schenken, want het draait nog altijd om de muziek. Ergens snap ik het. Het visuele is ook belangrijk voor mij, maar het hoeft in mijn ogen niet altijd mooi te zijn. Het moet vooral emotie bevatten, rauw zijn, mensen kunnen pakken.”

Bef mij

Over de manier waarop er soms over vrouwen gepraat wordt in hiphop, heeft Chibi niet echt een mening. “Persoonlijk vind ik dat iedereen mag zeggen wat hij of zij wilt in teksten. Er zijn ook vrouwelijke rappers die zeggen ‘bef mij’. Als ik heel eerlijk ben, maakt het mij allemaal niet zo veel uit wat er gezegd wordt. Als het maar tof klinkt. Tekst is zoiets persoonlijks, dus ik vind niet dat je daar echt jouw maning over kan geven, tenzij jij degene bent die dat is aan het meemaken. Zo van die extreme teksten, da’s niet mijn ding, maar ik laat hen allemaal doen. Al vind ik wel dat wat mannen mogen, vrouwen ook moeten mogen.“

Om af te sluiten, heeft Chibi nog een tip voor vrouwen die het willen maken in het wereldje. “Luister naar jezelf en je intuïtie. Als mensen hun mening over jou geven, moet je daar uithalen wat je kan voor jezelf om te groeien, maar het belangrijkste blijft het volgen van je buikgevoel.”

