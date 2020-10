3 makkelijke make-up looks voor Halloween om toch een beetje in de 'moo-hoo-hood' te komen

In de leer bij Anna Wintour, Gordon Ramsay of Ru-Paul: via dit online platform krijg je lessen van bekende mensen

20 oktober In de strijd met corona zijn er strengere maatregelen ingevoerd. Het resultaat: we zitten weer vaker in ons kot. Die tijd kunnen we maar beter op een leuke manier invullen. Met MasterClass, bijvoorbeeld. Via dit online platform kan je in de leer gaan bij de crème de la crème. Een tennisles bij Serena Williams? Check. Leren koken bij Gordon Ramsay? Check. Fashion queen Anna Wintour die je de kneepjes van het vak leert? Triple check!