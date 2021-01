21 kleine dingen die je in 2021 kan doen om ook de planeet gezond te houden

Midden in een pandemie is het moeilijk om je aandacht bij het klimaat te houden. Toch blijft het probleem even ernstig en dringend als voordien. Reden te meer om in 2021 ook weer je goede milieugewoontes op te pikken. Deze inspirerende ideeën helpen je op weg.

Je leest er niks meer over in het nieuws. Maar terwijl corona door de wereld raast, worstelt onze planeet nog altijd met broeikasgassen en vervuiling. Al is er wat dat betreft relatief goed nieuws: omdat we ons door Covid minder verplaatsen en nog op andere manieren beperkt worden, dropte onze uitstoot van broeikasgassen met zeven procent. Onderzoekers waarschuwen tegelijk dat we in 2021 mogelijks snel zullen terugvallen naar het ‘oude normaal’. Ze zien de cijfers nu alweer licht stijgen.

Om de klimaatcrisis echt aan te pakken, is er actie nodig van overheden wereldwijd, zoals de onderzoekers van het Global Carbon Project zeggen. Maar dat betekent niet dat wij, ‘gewone mensen’, bij de pakken moeten blijven zitten. Ter opfrissing of ter inspiratie: met deze kleine ingrepen help je in 2021 ook onze planeet gezond te houden.

1. Koop bewust

Lokaal kopen is nobel, maar bewust kopen is even belangrijk. Zeker wanneer het op kleding aankomt – de mode-industrie is dan ook op olie na de meest vervuilende. Minder kopen is een optie, minder fast-fashion kopen ook. Las je deze tips al voor een duurzamere kleerkast?

2. Koop tweedehands

Door tweedehands te kopen, verklein je de afvalbergen en zet je vervuilende industrieën buitenspel. Wat je kleerkast betreft is tweedehands kopen dit jaar trouwens makkelijker dan ooit. Steeds meer grote modemerken komen met hun eigen formules, nu fast fashion steeds minder populair wordt, en ook in ons land opent door de hype errond de ene na de andere tweedehandswinkel zijn deuren. Nog geen krak in tweedehandskleding shoppen? Drie professionals delen hun beste tips. Andere opties die je kan verkennen: tweedehands cosmetica en tweedehands meubels.

3. Kleding huren kan ook

Op kleding kopen volgt meestal: kleding weggooien. Gelukkig ontstaan steeds meer initiatieven die je kleding laten huren, als deel van de opkomende deeleconomie. Ook grote modemerken, zoals Levi’s, wagen zich eraan. Wordt kleding huren het nieuwe shoppen? Hopelijk.

4. Kies voor organisch katoen

Katoen is een problematische grondstof in de mode-industrie. “Omdat de vraag naar katoen zo groot is, telen we de plant ook op plaatsen waar ze niet van nature voorkomt. En daar is ongelóóflijk veel water voor nodig, want katoen komt uit regenachtige gebieden”, zegt Tom Duhoux, onderzoeker circulaire economie bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). De teelt vraagt ook om enorm veel pesticiden. Zo’n 10 procent van alle pesticiden ter wereld en 25 procent van alle insecticiden worden gebruikt op katoenplantages. Gelukkig kiezen steeds meer modemerken (deels) voor biokatoen, denk aan H&M, Hema of C&A. Check het label dus.

5. Kies voor ecologische denim

In de mode-industrie is denim misschien nog wel de grootste vervuiler. En de grootste uitdaging. Veel grote modemerken wagen zich aan ecologischere denim, maar bij sommige labels is het opletten geblazen. Om te begrijpen welke jeans het groenst kleurt, gidsten twee experten ons eerder al richting groenere denim.

6. Elimineer microplastics

Microplastics zijn een gigantische bedreiging voor onze oceanen en hun bewoners. Volgens onderzoek ligt er nu zo’n 14 miljoen ton op de oceaanbodems. Dat is ook schadelijk voor de mens: eerder dit jaar nog vonden onderzoekers microplastics in menselijke organen. Een grote boosdoener? De wasmachine. Per vijf kilo kleren die je wast, komen er honderduizenden tot miljoenen plasticdeeltjes in het water terecht. Een oplossing? Je kan een speciale filter kopen, bijvoorbeeld in de vorm van een waszak (deze Guppyfriend) of een absorberende bal (deze Cora Ball).

7. Wees op je hoede voor greenwashing

Duurzaam zijn wordt een trend en dat hebben ook de grote merken gemerkt. Sommige doen echte inspanningen, anderen doen dan weer minieme ingrepen die het doen lijken alsof ze veel moeite doen. ‘Greenwashing’ heet het, en je bent er maar beter voor op je hoede. Check of een merk echt transparant is, doe extra research en lees dit stuk dat je meer leert over ‘greenwashing’.

8. Koester je kleding

Was je kleren niet te vaak of was ze met koud water. En laat ze repareren als ze stuk zijn. Hoe langer je plezier kan hebben van een item, hoe minder je bijdraagt aan de afvalberg.

9. Gooi je kleren niet weg

Genoeg gehad van een kledingstuk? Je kleding doorverkopen is anno 2021 hotter dan hot. Er is natuurlijk Vinted, maar daarnaast zijn er nog heel wat andere alternatieven. En met deze tips gaat dat online doorverkopen vlotjes. Ook een optie: breng een zak met oude kleren naar je dichtstbijzijnde (tweedehands)kledingwinkel. Bij Think Twice krijg je er een waardebon voor in ruil. Bij H&M en Weekday krijg je een kortingsbon van 15 procent. En zo doen nog wel meer winkels aan mooie ruilhandel.

10. Kies voor plasticvrij

In de badkamer, in de keuken: het wordt er steeds makkelijker om plastic te elimineren. Steeds meer beautymerken komen met vaste shampoo- of zeepblokken of hervulbare verpakkingen, nu al te vinden in drogisterijen als Kruidvat. Voor de keuken zijn er herbruikbare rietjes, er is de herbruikbare waterfles. En in elke grote stad is ondertussen een verpakkingsvrije winkel te vinden. De initiatiefneemster van Mei Plasticvrij deelt meer handige tips.

11. Ga op zoek naar ‘blauwe beauty’

Wist je dat de chemicaliën uit beautyproducten via het afvoerputje van onze badkamer in zee terechtkomen en zo de oceanen, hun bewoners en de koraalriffen schaden? Gelukkig zijn steeds meer beautymerken zich daarvan bewust en zo zag ‘blauwe beauty’ het levenslicht. Check of jouw favoriete merk zich bekommert om hun impact op de oceanen of probeer deze ‘blauwe’ beautymerken.

12. Probeer waterloze beauty

Water is een van de meest gebruikte grondstoffen bij het ontwikkelen van cosmetica. Hoog tijd voor verandering dus. Steeds meer bedrijven gooien het roer om en we zien een golf aan waterbesparende initiatieven. ‘Waterloze beauty’ wint aan populariteit, dit stuk vertelt je welke merken goed op weg zijn.

13. Gebruik een natuurlijke deodorant

Nog zo'n chemische creatie, deodorant. Maar ook daarvoor komen ecologische alternatieven op de markt. Solide deodorant, roll-on sticks of crèmes in kartonnen of hervulbare verpakkingen: bij ecologische shop Kudzu hebben ze tientallen varianten.

14. Probeer plasticvrij te menstrueren

Maandverbanden en tampons zijn ook grotendeels uit plastic gemaakt. Maar anno 2021 kan je die vervuilende producten makkelijk omzeilen. Er is de menstruatiecup, al een tijd te koop bij nagenoeg elke drogist. Er zijn de menstruatieonderbroeken die je gewoon uitwast. En zo zijn er nog wel meer opties, voor jou getest door onze redactie.

15. Eet minder vlees en zuivel

In de supermarkt vind je steeds meer lekkere vlees- en melkvervangers en ook heel wat Belgische restaurants en restaurantketens zetten vegetarische of vegan alternatieven op hun menu. Dus waarom niet nu en dan voor plantaardig kiezen? Je impact blijft groot: Brits onderzoek toonde aan dat als elk Brits gezin één keer per week geen vlees eet, het effect hetzelfde is als 16 miljoen minder auto’s op de weg. Proef deze vegan takeaway opties of deze vegan takeaway spaghetti bologneses, getest en goedgekeurd door NINA’s spaghetti-recensente. En deze drie plantaardige recepten, getipt door bekende foodies, overtuigen de andere vleeseters in je buurt.

16. Beperk je voedselafval

Volgens de VN is voedselverspilling goed voor 10 procent van onze broeikasgasemissies. In 2019 bleek in ons land dat elk jaar 907 miljoen kilo perfect eetbaar voedsel weggegooid wordt, dat is 88 kilo per huishouden. Reden te meer om je voedselverspilling aan te pakken, deze zes tips helpen je op weg.

17. Beperk je waterverbruik

Maar liefst 7.400 liter water verbruikt elke Belg gemiddeld per dag. Dat is 60 baden of 12 uur aan een stuk douchen. Slik. Lijkt het niet zo? Dat is omdat honderden liters water verwerkt zitten in de broek die je draagt, het vlees dat je eet of het papier dat je gebruikt. Iets om je bewuster van te zijn, want met hoe meer we op de planeet zijn, hoe krapper onze watervoorraad wordt.

18. Gebruik het openbaar vervoer

Moeten we deze nog uitleggen? Een volle bus kan veertig auto’s op de weg vervangen en met een treinreis over dezelfde afstand stoot je bijna een derde minder CO2 uit. Gelukkig zal je binnenkort meer reizen kunnen maken met de nachttrein.

19. Vlieg minder

En dat kan niet zo moeilijk zijn. Want als 2020 ons iéts heeft geleerd, dan wel dat een vakantie in eigen land of dichtbij even heerlijk kan zijn als een vakantie ver weg. We publiceerden het voorbije jaar een heleboel tips.

20. Verander van bank

Wist je al dat je keuze voor een bank ook een erg grote impact heeft op het klimaat? Je bank investeert immers met jouw geld in andere bedrijven, het loont dus om te dubbelchecken of je bank niet investeert in bedrijven die het milieu schaden – grote oliebedrijven, bijvoorbeeld. Banken als Argenta, KBC en Deutsche Bank hebben, wat dat betreft, niet de beste reputatie Bankwijzer.be helpt je banken te vergelijken.

21. Plant bomen (of laat ze planten)

Bomen spelen een cruciale rol in de klimaatcrisis. Ze verwijderen CO2 uit de lucht en zijn de groene longen van onze planeet. Dus hoe meer bomen op aarde, hoe liever. Maar tenzij je een gigantische tuin hebt, is zelf bomen planten niet erg praktisch. Gelukkig kan je op heel wat manieren bomen láten planten. Ruil Google in voor de zoekmachine Ecosia: met hun inkomsten plant het bedrijf wereldwijd bomen. Websites als Treedom en One Tree Planted laten je voor kleine bedragen bomen planten of dat gebaar zelfs als cadeautje geven.