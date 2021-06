15 stijlvolle zwembadjes om in te plonzen, maar dan voor volwassenen

Zoek een match op ‘Tinder voor boeken’ en 6 andere tips voor een geslaagd weekend

1 mei Ben je nog op zoek naar enkele activiteiten voor het ultieme weekendgevoel? Wij voorzien je van inspiratie. Ga even uitwaaien in Oostende - het weer is niet honderd procent geweldig, maar dan is het er tenminste niet over de koppen lopen - of ga cultuur opsnuiven met Ellis Island, een expo over migratie. Als het wat luchtiger mag zijn, kan je je met een virtuele showcase voorbereiden op het Eurovisiesongfestival.