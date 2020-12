15 originele kerstkaarten van Belgische makelij voor een instant glimlach op je gezicht

Geen kerst met al onze vrienden en familie dit jaar (effe huilen, ja). Maar gelukkig houdt niks of niemand ons tegen om al wie we missen toch een spreekwoordelijke knuffel te geven met een kerstkaartje in de bus. En laat ons land nu net barsten van de creatievelingen die de meest heerlijke, grappige of originele kaartjes maken. Mét een flinke steek naar corona, indien gewenst.

1. ‘Corona-kust-mijn-kerstballen’ van Into Graphics

Vat samen wat we allemaal denken, niet? Into Graphics is een kaartjesatelier en designstudio uit het Antwerpse, het geesteskind van de jonge grafisch ontwerpster Janne Degryse.

3 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Into Graphics

2. ‘Happy fucking Christmas’ van Cato Oyen

Nog een toepasselijke creatie, van de hand van de jonge Antwerpse vormgeefster Cato Oyen (23), al drie jaar geliefd om haar creaties met (h)eerlijke ‘je m’en fou’-boodschappen.

1,95 euro, online te koop.

Volledig scherm © Cato Oyen

3. Kerstkaart met kerstbeer van Flore Deman

De Waregemse Flore (28) maakt dit jaar haar droom waar en gaat kinderboeken illustreren, maar tussendoor vond ze ook nog wat tijd voor schattige kerstkaartjes.

2,50 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Flore Deman

4. ‘Veilige kussen’ van Inne Goossens

Coronaproof kerstwensen, quoi. Illustratrice Inne werkt in het Mechelse en kwam onlangs nog in het nieuws met haar kleeftattoos van de Sint-Romboutstoren.

3 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Inne Goossens

5. Gezellige kerstkaart van Eva Mouton

Eva Mouton (33) moeten we je niet meer voorstellen. De kerstkaartjes van de Gentse stralen dit jaar extra veel gezelligheid uit en worden gedrukt op ecologisch graspapier, 100 procent CO2-neutraal.

3 euro, inclusief gerecycleerde enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Eva Mouton

6. ‘Ovenhapkes 4 life’ van Koaren

Rechttoe rechtaan, herkenbaar en hilarisch, zo kennen we de Antwerpse Koaren a.k.a. Karen François (29). Die van de ‘Ik wil naar huis’-totebags, ja.

10 stuks voor 12,50 euro, online te koop.

Volledig scherm © Koaren

7. ‘Messiah Carey’ van Kaart Blanche

All I want for Christmas is dit kaartje in m’n bus. Kaart Blanche, het creatieve bureau van Lars Lagaisse en Timo Delorge uit Gent, breekt al langer potten met hun originele ontwerpen. Met hun Instagramfilters bereiken ze zelfs Hollywoodsterren als Victoria Beckham en de Kardashians.

3 euro, inclusief gerecycleerde enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Kaart Blanche

8. ‘Nieuw jaar, nieuw begin’ van Studio Baster

Dat 2021 beter mag zijn: we hopen het allemaal. Sinds 2018 is Studio Baster het project van Aster Lauwer. De mama van drie maakt originele wens- en bloemenkaarten met aquarelprints.

2,50 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Studio Baster

9. ‘Kerstmarkten zijn zó 2019' van Kaart van Troje

Als een paard van Troje kan je met een ‘Kaart van Troje’ iemands leven binnensluipen en daar voor een fijne verrassing zorgen. Het idee komt uit het brein van Jesse Vanden broeck uit Deerlijk.

1,50 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Kaart van Troje

10. ‘The snow must go on’ van Gents

Alles met een halfnaakte Freddy Mercury op scoort, als je ’t ons vraagt. Het mysterieuze creatieve bureau Gents werkt, vreemd genoeg, in Deerlijk.

2,50 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Gents

11. ‘Benny’ van Duts Club

Niet simpel, die nieuwjaars- of kerstbrief voorlezen met een mondmasker op. Duts Club is een project van Berten Vanderbruggen en Barbara Geenen, met een been in Gent en in Antwerpen. “Sliding into your brievenbus vanaf november 2020.”

3 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Duts Club

12. ‘December to remember’ van Hello August

Want zelfs in je kot kan je het heus wel gezellig maken deze maand. Hello August is het geesteskind van de Lichterveldse vormgeefster Charlène Moulin (36).

2,50 euro, inclusief gerecycleerde enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Hello August

13. ‘Happy holidays’ van Somaj

Geen poespas, gewoon een prachtig ontwerp. Al sinds 2018 creëert Martine Jansen voor haar merk Somaj artistieke en grappige wenskaarten.

3 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Somaj

14. ‘Meer bubbels' van Paperitis

Annelien Smets van het Herentalse Paperitis is verslaaf aan papier, maar ze houdt ook duurzaamheid hoog in het vaandel. 100 procent gerecycleerd papier dus.

1,50 euro, online te koop.

Volledig scherm © Paperitis

15. ‘Happy holidays’ van Atelier Tinika

Noem Tinneke De Block van Atelier Tinika gerust een kunstenares. In haar ontwerpen staan vrouwen en mode centraal en die brengt ze tot leven met delicate verf- of houtskoolstroken. Deze elegante dame is duidelijk net kerstcadeautjes gaan inkopen.

3 euro, inclusief enveloppe, online te koop.

Volledig scherm © Atelier Tinika