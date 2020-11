12 uitstappen die bewijzen hoe onvergetelijk mooi ons land kan zijn: tips per type vakantieganger

We zitten met een lockdown én een extra lange herfstvakantie. Thuiszitten dan maar? Niets van. Er vallen genoeg uitstappen te maken. In het nieuwe boek This Must Be Belgium beschrijft Klaar Wauters hoe onvergetelijk mooi ons land kan zijn. Het maakt niet uit of je kinderen moet entertainen, mooie Instagramfoto’s wil maken, van de natuur wil genieten of de toeristische trekpleisters wil afgaan: ze geeft tips per type vakantieganger om er veilig op uit te trekken.