Winkeltje van De Pluk opent voor het eerst de deuren in Pastorij

VosselaarDagbesteding De Pluk van Ter Loke is eind februari officieel verhuisd naar haar nieuwe locatie in de Pastorij. Dinsdag zwaaide ook het winkeltje voor het eerst haar deuren open voor de nieuwsgierige bezoekers die een kijkje kwamen nemen.

Ter Loke is een organisatie waar mensen in allerlei kwetsbare situaties terecht kunnen voor professionele zorg en begeleiding op maat, waaronder ook dag- en woonondersteuning. “Onze dagondersteuning heet De Pluk, waar we cliënten een zinvolle dagbesteding bieden en naast de beperkingen vooral de mogelijkheden van onze cliënten in de verf zetten”, zegt begeleider Joke Thijs. “In ons nieuwe atelier hebben we plek voor zo’n 15 à 16 mensen, maar in totaal maken er wel 27 mensen geregeld gebruik van onze werking. We kijken daarbij echt vooral naar hun talenten en wat zij graag doen. Voor velen van hen is dat prikwerk.”

Volledig scherm Het nieuwe, gezellige winkeltje van De Pluk zwaaide deze dinsdag voor het eerst haar deuren open. © Liese Demeulenaere

De spullen die in het winkeltje te vinden zijn, komen helaas niet via prikwerk tot stand. “Ze kunnen wel kaartjes maken met die techniek, maar daar houdt het zowat op. In de winkel ligt namelijk vooral veel handwerk, denk maar aan bavetjes, pittenkussentjes, potloodrollen, etc”, vertelt Joke. “Daarom bieden we nu ook feestboxen te huur aan. Daarin zitten allerlei decoraties die onze gasten zelf gemaakt hebben en die voornamelijk herbruikbaar zijn. Momenteel hebben we al meer dan tien boxen in de aanbieding, elks met een eigen thema.”

Winkeltje

Wie interesse heeft in een duurzame partybox kan dus altijd even binnenspringen in het nieuwe winkeltje. “Maar ook voor cadeautjes kunnen de mensen hier terecht. En als ze advies nodig hebben, dan is er altijd wel een van onze winkelvrijwilligers aanwezig om hen te helpen”, besluit Joke. Het winkeltje bevindt zich in de Pastoor Woestenborghslaan 2 en is geopend op dinsdag van 13 tot 18 uur, woensdag van 10 tot 16 uur en donderdag van 10 tot 13 uur.

Vrijwilliger worden?

Heb jij ook zin om vrijwilliger te worden bij De Pluk om de talenten van kwetsbare mensen in de verf te zetten? Ga dan zeker eens langs of neem contact op via het nummer 04 91 15 81 52.

Volledig scherm Er wordt alweer druk gewerkt in het nieuwe atelier van De Pluk. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De Pluk van Ter Loke is nu officieel verhuisd naar de Pastorij, in het centrum van het dorp. © Liese Demeulenaere