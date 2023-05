WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Vosselaar

91-jarige patiënt Eddy exposeert op palliatie­ve eenheid van AZ Turnhout: "Een levens­droom. Ik heb altijd getekend, maar er nooit iets mee gedaan”

Eddy Steenackers (91) laat al jarenlang zijn creativiteit de vrije loop in pasteltekeningen. Maar zijn werk tentoonstellen? Dat deed hij nog nooit, hoewel het altijd zijn grote droom was. Zijn verzorgers op de palliatieve afdeling van het AZ Turnhout stelden daarom alles in het werk om die droom alsnog in vervulling te laten gaan. Met succes, want vrijdagmiddag werd Eddy’s eerste expositie officieel geopend in aanwezigheid van de verpleging, vrijwilligers en zijn trotse familie.