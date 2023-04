WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Vosselaar

Heemkundi­ge Kring Kasterlee organi­seert ‘Levend Heemerf’ in teken van boeren­paard

Op zondag 23 april vieren we in Vlaanderen en Brussel de 22e editie van Erfgoeddag, die dit jaar volledig in het teken staat van het thema ‘Beestig’. De Heemkundige Kring van Kasterlee geeft een week eerder al een voorproefje met een ‘Levend heemerf’: een open dag in het Heemerf van Kasterlee waarbij het boerenpaard volledig centraal staat.