WEER. Vanochtend kans op helder weer in Vosselaar

150 kilo legoblok­jes brengt jong en oud samen in De Schoor: "Tijd voor ouders om zelf ook weer even kind te zijn"

In lokaal dienstencentrum De Schoor in Schorvoort lag de gemiddelde leeftijd afgelopen woensdagmiddag plots een stuk lager dan anders. Tientallen kinderen en hun (groot)ouders leefden zich uit met zowaar 150 kilo legoblokjes tijdens de allereerste editie van het Blokjesfestival. “Ze is een echt poppenmeisje, maar vandaag bouwt mijn kleindochter toch met veel plezier toverstafjes uit legoblokjes.”