WEER. In Vosselaar heldere ochtend

Panorama Zomerbar draait dit jaar op zon­ne-ener­gie: "We willen bezoekers vooral inspireren om ook voor duurzame energie te kiezen"

De zomerbar Panorama gooit het dit jaar over een andere boeg. Niet alleen verhuist de bar van de stationsbuurt naar het kanaal, de lichtjes, tapkranen en koelkasten draaien voortaan ook op zonne-energie. Samen met burgercoöperatie Campina Energie werden er vijftig zonnepanelen geplaatst, ruim voldoende om de hele zomer te genieten van frisse drankjes. “Het is maar een van onze vele projecten waarmee we duurzame energie in de Kempen mogelijk maken.”