WEER. Helder weer in Vosselaar vanochtend

Broers Perry en Bart maken van Hoogstra­ten het mekka van de hardstyle: “We creëren verwachtin­gen, maar die willen we ook inlossen”

Hoogstraten lijkt meer en meer het mekka van de hardstyle te worden. Een muziekgrenre dat misschien niet iedereen genegen is, maar toch een grote aanhang heeft. De eerste editie van Stamp Outdoor met Outsiderz als hoofdact was een gigantisch succes en breidt uit naar twee dagen. Idem voor Cirque du Freak waar de organisatoren ook nog een Halloweendag voor kinderen plannen. En dan is er woensdag Heilig Bloedfestival. Getekend Perry en Bart van de Mosselaar, Kokomo Events is the name.