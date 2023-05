WEER. Helder weer in Vosselaar vanochtend

Een politiek akkoord over de partijgren­zen heen: Beerse schrijft toch een beetje geschiede­nis met het akkoord rond het dienstver­le­nings­cen­trum

Het was een strijdpunt tijdens de verkiezingen. Het bemoeilijkte de coalitiegesprekken. De gemeentelijke diensten geraakten verspreid en de inwoners weten niet altijd goed waar ze naartoe moeten als ze ‘op het gemeentehuis’ moeten zijn. Na tien jaar bakkeleien lijkt er dan toch een doorbraak in het dossier voor een nieuw dienstverleningscentrum - lees gemeentehuis. En een opmerkelijke doorbraak, want alle politieke partijen hebben hun krabbel gezet onder de engagementsverklaring. Als het een beetje meezit kan de burger ergens in de loop van de volgende legislatuur terecht aan de Bisschopslaan 56. Zoals vroeger. Wel met een kostenplaatje van 15 miljoen euro.