Waterlek zet buurt zonder drinkwater

Rijkevorsel/Beerse Verhoogde PFAS-waar­den vastge­steld op sites van brandweer in Beerse en Rijkevor­sel

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het terrein van de brandweerkazerne in aan de Looiweg in Rijkevorsel en aan de Bisschopslaan in Beerse. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en in het grondwater en worden er preventieve maatregelen genomen naar de buurtbewoners toe.

10 maart