Wandeling laat je kennismaken met Vosselaarse coaches

Vosselaar Toneel­kring Veredeling staat na twee jaar coronapau­ze terug op de planken: “Enorm veel goesting om ons publiek blij te maken”

Koninklijke Toneelkring Veredeling is al decennialang een vaste waarde in Vosselaar en omstreken. Gezien de kring normaal elk jaar niet minder dan drie producties opvoert, was het de voorbije twee jaar dus erg stil in lokaal ‘De Jardin’. Maar nu zijn de Vosselaarse toneelspelers weer terug van weggeweest. En hoe! “We spelen een luchtige, klassieke komedie. Na corona kunnen we allemaal wel een lach gebruiken”, zegt voorzitter Cindy Michielsen.

15 april