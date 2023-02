Vrienden halen muziekgroepen naar de kleine Vosselaarse zalen: “Leuke concerten zijn niet alleen weggelegd voor grote steden”

PASSIONELE MOORDEN. Luc (31) tekent niet de echtschei­dings­pa­pie­ren, maar het doodvonnis van Isabel. En dan belt hij zijn zwangere vriendin: “Ik heb het gedaan”

Luc Schmitz en zijn echtgenote Isabel De Kort zouden gaan scheiden. Na zes jaar huwelijk en twee kinderen. Niemand verwachtte dat Luc daar problemen mee had, waarom zou hij ook? Zijn nieuwe liefde was al een paar maanden zwanger van hem. Maar Luc kon Isabel niet loslaten. De ondertekening van de echtscheidingspapieren eindigde in een gruwelijke moord. “Isabel was een goed meisje. Haar enige probleem was dat ze onze Luc is tegengekomen.”