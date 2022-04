Vragen over je energiefactuur? Stel ze in De Moer

Ninashop Opvallen met kleur, prints of een gekke vorm: knaldrang is dé handta­strend van het moment

Als we de catwalks mogen geloven, geldt er maar een ding: hoe gekker, hoe liever. Dopaminedressing is een van dé lentetrends en ook opvallende prints en knotsgekke vormen zijn dit voorjaar een echte hit. Voel je de knaldrang opborrelen? We selecteerden voor jou de leukste knaltassen.

16 april