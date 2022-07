Vosselaarse ondernemers organiseren opnieuw Meet & Eat Markets

Vosselaar Jos De Houwer, een van de eerste werknemers van Janssen Pharmaceu­ti­ca, wordt 100 jaar: “Ik draag een hoorappa­raat maar eigenlijk is dat voor oude mensen”

In Vosselaar vieren ze volgende week een 100-jarige. Dat gebeurt misschien wel eens meer, maar Jos De Houwer is toch wel een ‘specialleke’. Hij was een van de eerste werknemers onder dr. Paul Janssen. Zijn bedrijf zou later wereldfaam verwerven op vlak van medicatie en geneeskunde. Jos woont nog altijd zelfstandig, vindt een hoorapparaat iets voor oude mensen en geniet nog elke dag van zelf gezette pot verse thee.

4 juli