Vosselaarse Kadoobon niet langer verkrijgbaar in gemeentehuis

Met Vosselaarse Kadoobonnen kan je bij tal van lokale handelaars betalen. Het is dus een mooi geschenk voor zowel je familie of vrienden als de Vosselaarse middenstand. Tot nu toe waren de bonnen verkrijgbaar in het gemeentehuis, maar vanaf 5 april verhuist de verkoop naar Vrijetijdshuis De Moer in de Sint-Jozefstraat. Daarnaast kan je de Vosselaarse kadoobonnen ook online bestellen via het e-loket.