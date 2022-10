Vosselaarse basisscholen nemen het tegen elkaar op in jaarlijkse scholenveldloop

Vosselaar Motiveren­de postkaar­ten brengen geestelij­ke gezondheid onder de aandacht

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we in Vlaanderen het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Ook gemeente Vosselaar doet dit jaar mee en deelt gratis postkaarten met motiverende boodschappen uit.

30 september