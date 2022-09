Vosselaar zet lokale klimaatdoelstellingen op punt: “Het voornemen is genomen”

Het eerste Lokaal Energie- en Klimaatpact werd nog maar vorige zomer goedgekeurd, maar de gemeente beseft nu al dat de inspanningen die ze toen beloofde te leveren niet voldoende zullen zijn om de Europese doelstellingen te halen. “We zijn de laatste tijd al met enkele grote uitdagingen geconfronteerd. De pandemie, de oorlog in Oekraïne en nu ook nog de prijsstijgingen... Maar de klimaatopwarming blijft ook nog steeds een probleem”, licht algemeen directeur Bert Joppen toe. “We kijken toe hoe de opwarming van de aarde zich meer en meer manifesteert en uit in hete en vooral droge zomers. Alleen de ‘sense of urgency’ is blijkbaar nog niet groot genoeg om ons met z’n allen in beweging te krijgen. Daarom doen we nu een extra inspanning, met IOK als drijvende kracht achter ons nieuwe Lokaal Energie- en Klimaatplan”, zegt hij.

Het plan werd op de afgelopen gemeenteraad voorgesteld en is quasi geruisloos gepasseerd. “Het voorstel werd goedgekeurd met volstrekte meerderheid. Het is een gedragen initiatief. Kortom, het voornemen is genomen. Nu is het onze taak om de nieuwe doelstellingen te vertalen naar ons meerjarenplan. De getallen die we hanteren, komen overeen met die van de Europese Unie. Het zal dus een serieuze inspanning zijn, maar wel een waar we volkomen achter staan”, besluit hij. Volgens de nieuwe doelstellingen verscherpt Vosselaar onder meer de uitstootreductie op haar gemeentelijke gebouwen van -40 naar -55 procent. Ook worden er meer laadpunten voor elektrische wagens per 100 inwoners voorzien en stapt de gemeente zoveel mogelijk af van fossiele brandstoffen.