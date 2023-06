Vosselaar opent officiële troostplek in tuin van Pastorij: “Rustplaats én plek voor ontmoeting”

“Een miskraam is héél ingrijpend, kleine puntjes van steun en troost doen veel”: N-VA wil sterrenbo­men in alle gemeenten

Gemeenteraadslid Eddy Leysen en ondervoorzitter Nathalie Obbers (N-VA-Kasterlee) pleiten voor het planten van een sterrenboom en dan liefst nog eentje in elke deelgemeente. Zij willen daarmee ouders die een miskraam hebben gehad, een plaats geven om ook even troost te zoeken. “Ik heb zelf een miskraam gehad. Toen ik het van me afschreef, merkte ik dat veel mensen daar steun in vonden. Wel zo’n boom kan ook helpen”, zegt Nathalie Obbers.