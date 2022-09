Vosselaar neemt deel aan BE-Alert test

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid iedereen die erop is aangemeld snel kan verwittigen bij een noodsituatie. Ook gemeente Vosselaar beschikt over BE-Alert om haar inwoners op de hoogte te brengen. Om te weten of het systeem goed werkt, vindt er op donderdag 6 oktober een test plaats. Alle inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via sms, telefoon of e-mail daardoor een testbericht ontvangen.