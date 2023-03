Vosselaar maakt zich op voor 10de editie van Schlagerfestival: "Gewoon sfeer en ambiance maken, daar doen we het voor”

Het feestgedruis van carnaval is nog maar amper gaan liggen of er kondigt zich al opnieuw een groots feestje aan in de Gemeentehal: de tiende editie van het Vosselaarse Schlagerfestival op zaterdag 4 maart. Nadat er vorig jaar nog Covid Safe Tickets gescand moest worden aan de deur is dat een lang vervlogen herinnering. “Gelukkig maar. We gaan er gewoon een zalig feestje van maken”, zegt organisator Patrick Dielis.

Vosselaar mag dan een klein dorp zijn, het lokale Schlagerfestival weet toch telkens grote namen te strikken. Elk jaar opnieuw lokt het evenement dan ook bijna duizend bezoekers naar de Gemeentehal. En dat is dit jaar niet anders. Op de affiche prijken zo onder meer Margriet ‘Lekker blijven hangen’ Hermans, Bart Kaëll en zelfs schlagerkoningin Laura Lynn. “Dat is niet mis, he. Maar eerlijk? Voor deze jubileumeditie had ik zó graag Christoff naar Vosselaar gehaald, maar hij is helaas op vakantie. Dan zal het voor de elfde editie zijn, he”, knipoogt organisator Patrick, terwijl hij druk aan het werk is in de Gemeentehal. Hij heeft er duidelijk zin, al moet er nog veel gebeuren voor het feestje kan losbarsten zaterdag.

Volledig scherm Sfeerbeelden van het Schlagerfestival vorig jaar. © All-Eventpix

Will Tura

Want een feest zal het worden: de tiende editie van het Schlagergestival. En dan te denken dat het lang geleden allemaal begon met een optreden van Will Tura. “Dat is echt een eeuwigheid geleden. Ik was toen misschien 18 jaar en ik word nu 60. (lacht) Met een paar gasten samen organiseerden we toen een optreden in de Gemeentehal”, blikt hij terug. “Dat was echt zot hoeveel volk daarop afkwam. Om 9 uur ‘s ochtends stonden de mensen al aan te schuiven om binnen te mogen. We hadden toen zelfs een dansvloer voorzien, maar de mensen pakten gewoon een stoel en zetten die op de dansvloer. Er is dus niks veranderd als ik naar het Schlagerfestival nu kijk”, lacht hij.

Volledig scherm Sfeerbeelden van het Schlagerfestival vorig jaar. © All-Eventpix

“Die optredens hebben we drie jaar gedaan. Daarna hebben we een hele hoop jeugdfuiven georganiseerd. Ook die waren altijd heel populair, maar daar hadden we soms wat problemen mee, zoals drugs. Jammer, want daardoor zijn we er uiteindelijk mee gestopt in 2005”, vertelt Patrick. Daarna organiseerde Patrick even geen evenementen meer, maar na een tijdje begon het toch weer te kriebelen. In 2011 zag zo het Vosselaarse Schlagerfestival het levenslicht. “Ikzelf ben nochtans geen gigantische schlagerliefhebber. Het is niet omdat ik dat organiseer, dat ik zelf in de polonaise wil meelopen. (lacht) Maar ik vind het wel belangrijk om sfeer en ambiance te creëren in ons dorp. Dáár doe ik het voor.”

Zalig feestje

En dat nu al voor de tiende keer, 12 jaar na de eerste editie. “Door corona hebben we twee jaar moeten overslaan, waardoor de tiende editie pas nu kan plaatsvinden. Vorig jaar hebben we door corona nog wel serieus ons peren gezien. We mochten het wel organiseren, maar moesten al die Covid Safe Tickets aan de deuren scannen. Ik ben héél blij dat nu niet meer is”, vertelt hij. “We gaan er gewoon een zalig feestje van maken. Met Sofie, Torsten, Margriet Hermans, Bart Kaëll, Laura Lynn, Johan Veugelers en Swoop kan dat alvast geen probleem zijn.”

De kaartenverkoop loopt dan ook als een trein. Zoals elk jaar waren de 320 zitplaatsen in een mum van tijd uitverkocht. Ook de ruim 500 staanplaatsen doen het goed, maar er zijn nog enkele tickets beschikbaar. “In de laatste week gaat dat altijd nog heel hard. Dat is nu ook zo. Wie nog tickets wil, kan terecht in de lokale cafés en winkels. Ook kunnen de mensen gewoon contact opnemen met mij”, zegt Patrick. “De opbrengst gaat zoals steeds integraal naar voetbalclub FC Bolk.”

Meer info: Facebook Vosselaars Schlagerfestival

Volledig scherm Sfeerbeelden van het Schlagerfestival vorig jaar. © All-Eventpix

Volledig scherm Sfeerbeelden van het Schlagerfestival vorig jaar. © All-Eventpix

Volledig scherm Sfeerbeelden van het Schlagerfestival vorig jaar. © All-Eventpix

Volledig scherm Patrick Dielis, organisator van het Vosselaarse Schlagerfestival, tijdens de opbouwwerken. © Liese Demeulenaere

