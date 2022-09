Verdachte van brandstichting geeft zichzelf aan na verspreiding opsporingsbericht

De jongeten staken het vuur aan rond 1 uur ‘s nachts. De vlammen werden gelukkig snel opgemerkt en de brandweer kon erger voorkomen, maar toch raakten de container en een houten tuinomheining zwaar beschadigd tijdens de brand. De feiten werden gefilmd door een bewakingscamera. De politie verspreidde dinsdag de beelden in de hoop de verdachten alsnog te kunnen vatten. Met succes, zo blijkt. De politie kreeg in de loop van disndagnamiddag meerdere tips binnen van mensen die de verdachten op de beelden herkenden. Intussen heeft ook één van de verdachten zelf al contact opgenomen met de politie, nadat hij zich op de beelden herkend.

Het is overigens lang niet de eerste keer dat er een papiercontainers in brand worden gestoken in Vosselaar. Eind 2020 en begin vorig jaar waren er ook al verdachte branden in de gemeente. Na een onderzoek werden uiteindelijk twee jongeren opgepakt. De jeugdrechter in Turnhout tilde toen erg zwaar aan de feiten en stuurde de twee minderjarigen naar de jeugdinstelling in Mol.